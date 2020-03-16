Mahçupyan: Bahçeli başkanlık sistemini teklif ederek kendisini ortak hale getirdi; AK Parti de araç olarak kullanıldı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Etyen Mahçupyan, katıldığı podcast yayınında başkanlık sistemi teklifinin MHP lideri Bahçeli tarafından getirildiğini söyleyerek "Bahçeli kendisini ortak haline getirdi. AK Parti bir araç olarak kullanıldı" dedi.

Kısa Dalga'da Beril Eski'nin sorularını yanıtlayan Mahçupyan, AKP'den kopma sürecinin Gezi Parkı olayları ile başladığını söyledi.

Başkanlık sistemini Bahçeli'nin teklif ettiğini belirten Mahçupyan, "Başkanlık defteri kapanmıştı. Bahçeli başkanlık sistemini teklif etti ve kendisini ortak hâline getirdi" diye konuştu.

AKP'nin parlamenter sistemden Başkanlık sistemine geçişte bir araç olarak kullanıldığını ifade eden Mahçupyan, "AK Parti bir araç olarak kullanıldı aslında. Kimler tarafından? İşte Bahçeli’nin yaptığı teklifin arka planında kimler varsa, kim onlardan yararlanıyorsa. Ve eğer bu daha geniş, tırnak içinde “devlet” diye sembolize edilecekse, ben devletin diğer insanlardan, diğer partilerden ve toplumdan daha kurnaz olduğunun kanıtlandığını düşünüyorum. Sonunda gene aynı noktaya geldik yani" ifadesini kullandı.



Erdoğan'ın MHP'ye giderek daha muhtaç hâle geldiğini ifade eden Mahçupyan, İnsanların tekrar AKP'siz bir dünyada neler yaşayacaklarından çok emin olmadıkları için sessiz kalmayı tercih ettiklerini söyledi.