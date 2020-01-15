Gelecek Partisi, Selahattin Demirtaş'ı hedef aldı

T24 Haber Merkezi

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Devran' isimli kitabından uyarlanan tiyatro oyunu sonrasında başlayan tartışmalara dahil oldu. Temurci, partisinin haftalık basın toplantısında "Demirtaş, gerçekte kimdir hatırlamamız lazım. 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyen kişiydi. Bizim bunu unutmamız mümkün değil" ifadesini kullandı.

Cezaevinde yazdığı Devran isimli öykü kitabının tiyatro okumasına uyarlanması ile AKP ve MHP kurmaylarının hedefi haline gelen Demirtaş'a bir tepki de Gelecek Partisi'nden geldi. Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, partisinin haftalık basın toplantısında Demirtaş'ı hedef alırken, hakkında "Sahte lider oluşturma gayretlerine de tepkimizi ortaya koymamız lazım" dedi.

Temurci, Selahattin Demirtaş'a ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sokağa çıkın talimatı veren kişinin adıydı Selahattin Demirtaş"

"Birçok arkadaşımızla Güney Doğu'da Doğu Anadolu'da gitmediğimiz yer yok. Selahattin Demirtaş'tan bir barış güvercini ortaya çıkartmaya çalışıyor birileri. Bir tasnif yapayım. Bu mesele yargıda. Suçsuz yere bir saniye bile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kalmasına gönlümüz razı değil. Ama sahte lider oluşturma gayretlerine de tepkimizi ortaya koymamız lazım. Yargının vereceği karar başımız gözümüz üstünedir. Bu kardeşiniz Hendek'ler kazıldığında, oradaki insanlar evini barkını kaybettiğinde arkadaşlarıyla birlikte yardım eden bir kardeşiniz. Onlar niye o hale geldiler çok iyi biliyoruz. Demirtaş, gerçekte kimdir hatırlamamız lazım. 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyen kişiydi. Bizim bunu unutmamız mümkün değil. 'PKK terör örgütü değildir' diyordu Demirtaş. 'Kandil bir barış merkezidir' demişti. Bunları Demirtaş demişti. 6-8 Ekim olayları olduğunda dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun telkinlerine uymayıp vatandaşlarımızı sokağa döken ve Yasin Börü de dahil 53 vatandaşımızın ölümüne yol açan olayları tetikleyen, sokağa çıkın talimatı veren kişinin adıydı Selahattin Demirtaş.

"Demirtaş'ı barış ve özgürlük savaşçısı olarak üretenlere karşı..."

"AİHM'in verdiği kararlar var. Yargı suçsuz bulursa Gelecek Partisi olarak bir şey söylemek durumunda değiliz. Demirtaş'ın ‘Ben bunları söyledim, sizden özür dilerim ey 82 milyon' demesi lazım. Yaptıklarının yanlış olduğunu bu milletle paylaşmadan birileri sahte kahramanlar oluşturma gayreti içerisindeyse, millet bunu bir yere not ediyor. Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz olamaz. Bu ülkede hiçbir Kürt vatandaşının bu ülkenin bölünmesini parçalanmasını istediğine dair kanaatimiz yok. Hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz. Demirtaş'ı parlatıp adeta bir barış ve özgürlük savaşçısı olarak üretenlere karşı bizim bu hatırlatmaları yapmamız lazım.

"Kimsenin tutuklu kalmasını istemeyiz; hanımefendilerin birbirine verdiği desteğe de eyvallah"

"Tiyatro oyunu. Onu yazan kim Selahattin Demirtaş. Kimsenin içeride bir saniye tutuklu kalmasını istemeyiz. Hanımefendilerin o birbirine verdiği desteğe de eyvallah. Kimsenin zora girmesini de tasvip etmeyiz. Ama Selahattin Demirtaş'ı yeniden cilalayıp bu yaptıklarının hiçbirini paylaşmadan bir çalışma yapılıyorsa birinci beklentimiz, önce çıkıp diyecekler ki 'biz ders aldık'. 'Terörle aramıza duvar örüyoruz' diyecekler. PKK'yı yoldaş Kandil'i barış merkezi olarak görenlerle Türkiye'de siyaset yapmanın zorluğu ortadadır. Kürt kardeşlerimiz hiç merak etmesin. Şu anda MHP ile yol yürüyen iktidar partisine bakıyor güney doğu ve doğudaki kardeşlerimiz. 'Biz bu siyasal hareketin içinde olamayız. AKP, AKP olma vasfını kaybetmiştir' diyor. Çukur kazan HDP ile de yol yürümek istemiyor. Onun için 82 milyon bir ve beraberdir."