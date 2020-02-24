Gelecek Partisi, Avrasya Tüneli'ne ve toplu taşımaya yapılan zamların iptali için dava açtı

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Avrasya Tüneli geçisine yapılan %56'lık zam ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım ücretlerine yaptığı %35'lik zammı yargıya taşıdı.

İstanbul İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin, İBB zammının iptali için İdare Mahkemesi’ne, Avrasya Tüneli’ne yapılan zam için ise ilk etapta Tüketici Hakem Heyeti’ne itirazda bulunduklarını söyledi.

Şahin, İstanbul Adliyesi önünde yaptığı açıklamada şunlar söylendi:

"Açıklanan enflasyon oranlarının çok üzerinde olan, fahiş ve ölçüsüz bu zamlar İstanbulluların kaldıramayacağı bir yüktür. Biz zamlara ilişkin olarak ilk gün de açıklama yaparak tepki gösterdik ve bu zamların ya kaldırılması ya da makul bir orana çekilmesi gerektiğini ifade ettik. Bir süre bekledik; ne Avrasya Tüneli zammını yapanlar ne de İBB yetkililerinden hiçbir geri adım göremedik. Biz de yasal hakkımızı kullanarak bu zamlar için yargı yoluna başvurduk. Bu ölçüsüz ve fahiş zamlar hakkaniyetli değildir. Bu konunun yargı tarafından düzeltileceğini umuyoruz."

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