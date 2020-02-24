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Gelecek Partisi, Avrasya Tüneli'ne ve toplu taşımaya yapılan zamların iptali için dava açtı

24 Şubat 2020 19:02

İstanbul Adliyesi önünde toplanan Gelecek Partililer ulaşım zamlarının iptali için başvuru yaptıklarını açıkladı. 

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