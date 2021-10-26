Gelecek Partili Temurci: FETÖ'yü besleyen ABD Büyükelçiliği'ne neden 'persona non grata' demedi?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, son zamanlarda yaşanan '10 büyükelçi' sorununa değinerek, "Niye o dönem '15 Temmuz'da FETÖ'ye destek olan ABD Büyükelçisi'ni istemiyoruz' demediler? Erdoğan, her seçim zamanı böyle kahramanlıklar yapıyor. Ama maalesef Game Over" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Batılı büyükelçinin istenmeyen adam (persona non grata) ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na talimat verdiğini söylemesinden sonra gözler Kabine Toplantısı'na çevrilmişti. Büyükelçilerin Twitter hesaplarından yaptıkları Viyana Sözleşmesi açıklaması, Kabine Toplantısı'nda geri adım olarak değerlendirilerek olumlu bulundu.