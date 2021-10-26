Gelecek Partili Temurci: FETÖ'yü besleyen ABD Büyükelçiliği'ne neden 'persona non grata' demedi?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, 15 Temmuz Darbesi'ne değinerek '10 büyükelçi' konusuyla ilgili şunları kaydetti:
"Büyükelçiler kaldı ama aslında ikinci bir açıklama yaptılar; ikinci yaptıkları açıklama, birinci açıklamayı doğrular nitelikte"
"Sonuç olarak büyükelçiler kaldı ama aslında ikinci bir açıklama yaptılar. İkinci yaptıkları açıklama, birinci açıklamayı doğrular nitelikte. Bizim havuz medyasında olağanüstü büyük bir diplomasi zaferi diye verdi. Burada sorgulanması gereken Tayyip Bey'deki değişim. Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde batıyla sürekli didişen, Ama Amerika'ya karşı biraz daha itidalli duran bir Recep Tayyip Erdoğan var. Bu kızgınlığının nedenini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bu ülkede 15 Temmuz'u yaşadık. Darbeyi ortaya çıkaran, destekleyen hatta FETÖ terörist başını hala ülkesinde tuttuğuna inandığımız bir ABD var. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Ama biz çıkıp bununla ilgili ABD Büyükelçisine 'persona non grata' diyerek, sizi istemiyoruz demedik."
"Rahip Brunson ve Deniz Yücel olayı 'Türkiye bir hukuk devleti değildir' algısını batı dünyasında oluşturan, temel alanlardan biri oldu"
Türkiye'nin dış politikada yaşadığı olumsuz durumlara değinen Temurci, "2003 yılında Türk askerinin başına çuval geçirdiler, 2019'da Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektup olayı Türk dış diplomasisinin yüz karası bir olaydı. Orada da bir duruş sergilenmedi. Kaldı ki Rahip Brunson olayı ve Deniz Yücel olayı son dönem yaşadığımız Türkiye bir hukuk devleti değildir algısını, özellikle batı dünyasında oluşturan, temel alanlardan biri oldu. Büyükelçilerin, 'Türkiye'ye yargıya dışarıdan baskıyla birçok şeyi yaptırabiliriz', duygusu burada da hakimdi" ifadelerini kullandı.
"Rıza Zarrab'ı bir sabah uyandığınızda ekranlara isim değiştirmiş durumda görebiliyorsunuz"
"Siz unuttuğunuz Rıza Zaraab'ı bir sabah uyandığınızda ekranlara isim değiştirmiş durumda görebiliyorsunuz" diyen Temurci, "Bi bakıyorsunuz Halk Bankası Amerika'da yargılanacak diyorsunuz. Yine bakıyorsunuz Türkiye, FATF'da gri listeye alınıyor. Bütün bunlar eş zamanlı gerçekleştiriliyor. Bu olayların neticesi önümüzdeki dönemlerde Türkiye'nin karşısına neler çıkartacak göreceğiz. Ama Tayyip Bey'in huyudur, seçim yaklaştığında, Tayyip Bey bu tür kahramanlıklar yazmaya bayılır. Ama şunu görmüyor; oyun bitti, game over!" dedi.