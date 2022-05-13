Gelecek Partili Selim Temurci, 4. kez "Pelikan" açıklaması nedeniyle ifade verdi: Süheyb Öğüt'ten sonra eşi Hilal Kaplan da şikâyetçi oldu!

"Pelikan yapısı" ile ilgili açıklamaları nedeniyle 4. kez savcılık ifadesine çağrılan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, ifade verdi. Temurci, daha önce takipsizlik kararı verilen soruşturma hakkında Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği Başkanı Süheyb Öğüt'ün aynı gerekçelerle yeniden şikâyetçi olduğunu, tek farkın bu kez Sabah yazarı Hilal Kaplan'ın da dosyaya şikâyetçi olarak eklendiğini belirtti.

AKP'nin İstanbul İl Başkanlığı görevindeyken partisinden istifa ederek Gelecek Partisi'ne katılan ve Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Selim Temurci, "AKP içindeki Pelikan yapısı" ile ilgili açıklamaları nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı’na ifadeye çağırıldı.

Temurci, "terör örgütü üyeliği", "terör örgütüne üye olmamakla birlikte propaganda", "iftira", "hakaret ve suç uydurma" suçlamalarıyla 4. kez savcılığa ifade verdi.

Temurci, daha önce Süheyb Öğüt'ün başkanı olduğu Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği tarafından aynı iddia ve suçlamalarla hakkında şikâyette bulunulduğunu ve takipsizlik kararı verildiğini hatırlattı. Temurci, söz konusu takipsizlik kararının savcılık tarafından da kesinleştiğine vurgu yaptı.

Temurci, ifadesinde hakkında şikâyette bulunan Süheyp Öğüt'ün "iftira garabet ve hezeyanlarla dolu şikâyet ve iddialarına yargı mercilerince itibar edilmediğini" bu nedenle 12 Mart 2021'de yeniden şikâyette bulunduğunu belirtti.

Öğüt'ün aynı iddia ve beyanları tekrarladığını dile getiren Temurci, "Son şikâyet dilekçesindeki tek farklılık Süheyb Öğüt, yanına Türk kamuoyu tarafından iyi bilinen hatta çok çok iyi bilinen Hilal Kaplan'ı da alarak şikâyette bulunmuştur" ifadesini kullandı.

Temurci, Kaplan ve Öğüt'ün "siyaseten kontrol edemedikleri kişileri; haksız, mesnetsiz, iftira ve yalanlarla dolu suçlama ve ithamlarda bulunarak sindirme amacında olduğunu" savurken, suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.

Öte yandan Kaplan ve Öğüt'ün, Temurci dışında, İsmail Saymaz, Ahmet Şık, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Aydın Ünal, Murat Ağırel, Cengizhan Çelik, Fırat Erez, Taha Ün, Cemile Bayraktar, Kenan Alpay, Kemal Özkiraz, Ali Tarakçı, Atılgan Bayar'ın arasında olduğu 33 kişiden daha şikâyetçi olduğu öğrenildi.



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