Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya: Yüce divana aklan seni cumhurbaşkanı yapacağım

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen Sedat Perker’in kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’a ilişkin iddialarını hatırlatarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Git yüce divana aklan gel seni cumhurbaşkanı yapacağım. Kendin git meclise yargılanmak istiyorum de" çağrısında bulundu.

Gelecek Partisi'nin Milas İlçe Başkanlığı'nın birinci yıl değerlendirme toplantısına katılan Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın gündeminde Sezgin Baran Korkmaz iddiaları ve Süleyman Soylu vardı.

Sedat Peker'in gündeme getirdiği Sezgin Baran Korkmaz iddialarına ilişkin Süleyman Soylu'ya seslenen Özdağ, "Yolsuzluklara ve rüşvete dönüp bakmıyor bile. Sedat Peker'in söyledikleri iddia mı? İfşaat" dedi.

"Bir çocuk simit çalsa yakasına yapışırsınız"

"Niye işlem yapmıyorsunuz?" diye soran Özdağ şöyle devam etti:

"Sokakta bir çocuk simit veya baklava çalsa yakasına yapışırsınız. Adam, 'SBK 4 ton 900 kg eroin diyor, Venezuella, cinayet, intihar marina diyor. 15 Temmuz akşamı gayriresmi silahlar dağıtıldı diyor'"

"Seni cumhurbaşkanı yapacağım"

Bakan Soylu’ya ismi yolsuzluğa karışan eski CHP milletvekili Suat Hayri Ürgüplü’yü hatırlatan Özdağ, "Bak Süleyman Soylu seni cumhurbaşkanı yapacağım. Suat Hayri Ürgüplü, CHP'den milletvekili ve bakandı. Brezilya'dan kahve getirdi. Adı yolsuzluğa karıştı. 'Ben bununla devleti yönetemem' dedi ve istifa etti. Yargılandıktan sonra beraat etti. Başbakan oldu. Git yüce divana aklan gel seni cumhurbaşkanı yapacağım. Kendin git meclise yargılanmak istiyorum de" dedi.