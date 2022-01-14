Gelecek Partili Özdağ: AKP, bizi Cumhur İttifakı'na katılma konusunda yokladı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, AKP'ye yakın üst düzey bir ismin kendisiyle görüşerek Gelecek Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması için "yokladığını" belirtti.

KRT TV'de yayınlanan Çiğdem Akdemir ile Söz Meclisi programının konuğu olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ Anayasa gereğince Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için erken seçim olması gerektiğini hatırlattı. Özdağ, yaklaşan seçimler dolayısıyla Cumhur İttifakı'nda yeni arayışların ortaya çıktığını ifade ederek, çeşitli muhalefet partilerinin Cumhur İttifakı'na davet edilmesine yönelik girişimlerin olduğunu söyledi.

Özdağ, AKP dışından üst düzey bir isim tarafından görüşmek üzere davet aldığını ve davet edilen yerde görüşmeye katıldığını söyledi. Özdağ, görüşmede Gelecek Partisi'ne Cumhur İttifakı ile bir olma yönünde mesaj verildiğini dile getirdi.

Söz konusu mesajın Erdoğan'ın talimatıyla gönderildiğini söyleyen Özdağ, kendisinin ve partisinin bu yöndeki girişimlere kapalı olduğunu ifade ettiğini söyledi.

Özdağ, şöyle konuştu:

"Sayın Erdoğan Anayasa gereği 3. kez seçilemeyecek. Anayasa maddesi açık, net. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Sadece erken seçimle olabilir. Parlamentonun erken seçim kararı almasıyla birlikte... Sayın Erdoğan da biliyor yeni bir seçim olacak, buradan mesajlar veriyor. Saadet Partisi'ne çengel attı, daha önce bizlerle, Gelecek Partisi ile uğraştı. Geçenlerde AK Parti dışından, önemli görevi olan bir kişi ile bana bir mesaj gönderdi. Bu konuyu değerlendirelim, yeniden değerlendirebilir miyiz dediler. Ben de başkanlık divanında gündeme getirdim.

Ben bir yere davet edildim. Orada Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik, siyasi değerlendirmeler yapıldı. Bizim de bir değerlendirme yapmamız gerektiğini söylendi; geçmişte Türkiye'ye büyük hizmetlerin yapıldığını, ama bu sırada da yanlışların da yapıldığını, bu yanlışlar üzerinde yeniden değerlendirme yapılabileceğini ifade ettiler. Ben de 'Köprünün altından çok sular aktı' dedim."

Çiğdem Akdemir'in "Sizin AKP ile birleşmeniz istendi yani, bir yoklandınız" sorusu üzerine de Özdağ, "Evet yoklandık diyelim" dedi.

Özdağ AKP'ye yakın isme verdiği yanıtta, "Bu tür konuları başkanlık kuruluna götürürüm, anlatırım ama bu ülkeye büyük kötülükler yapılmıştır. Türkiye ekonomik olarak çok büyük bir kriz yaşamaktadır, dış politikada itibarsızlaştırılmıştır, güven sorunu vardır. Dışarıda ülkelerin de yönetime karşı güven sorunu vardır. Böyle bir ortamda bizim sizinle aynı masa etrafında olmamız mümkün değildir. Ama söylediklerinizi başkanlık kuruluna götüreceğim" dediğini aktardı. Özdağ, "Benim arkadaşım satın alınmadılar, satmadılar, cesur insanlar hepsi. Dikkatli bir şekilde dinlediler ve benim söylediklerime katıldıklarını belirttiler" diye konuştu.

Özdağ, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışı olduğu dönemde bu olayın gerçekleştiğini aktararak, "1-1,5 ay önce kadar önce, AKM'nin açılışına davet edilmiştik biliyorsunuz... DEVA ve Gelecek Partisi davet edilmişti yalnızca. Sayın Genel Başkanı adına ben katılmıştım, oldukça ilgi görmüştüm. Aynı uçakta bizimle uçmak istemeyenler yanıma geldiler. Protokolde nereye oturacağımı da dikkat ettim Genel Başkan adına geldiğim için, protokolde ön saflarda oturacağımı söylediler, orada oturdum" ifadesini kullandı.