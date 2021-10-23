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Gelecek Partili Başçı'dan 'iki bakan' iddiası: 18 gazeteciyi bir araya getirdiler, İstinye’de bir yalı tuttular

'"Çuvallarla para geliyordu oraya, biz de yalan haberler yapıyorduk güzel paralar alıyorduk"

23 Ekim 2021 23:45

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı, AKP'deki 'Pelikan' adı verilen yapılanmayla ilgili çarpıcı iddialarda bulunarak, Ahmet Davutoğlu'nun Başbakan olduğu dönemde bakanlık yapan iki ismin 18 gazeteciyi bir araya getirdiğini ve İstinye'de bir yalı tutulduğunu öne sürdü.

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