'Gelecek işte bu coğrafyada'

T24 - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılacak 13 ülke lideri İstanbul'a geldi. Erdoğan, liderler onuruna verdiği akşam yemeğinde "Barış, adalet ve huzuru pekiştirdiğimizde, inanıyorum ki bölgemiz dünyanın ekonomik cazibe ve güç merkezi olacak" dedi



Başbakan Tayyip Erdoğan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine katılacak liderlere akşam yemeği verdi. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:



Yemekte konuşan Erdoğan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın(EİT) jeostratejik konumu ve doğu ile batı arasındaki birleştirici özelliği nedeni ile tüm dünyada dikkat çeken bölgesel oluşum konumuna yükseldiğini kaydetti. Dolmabahçe'de bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde düzenlenen yemeğe İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad katılmazken, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kırgızistan Lideri Roza Otunbayeva, Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Pakistan lideri Asaf Ali Zerdari, Kazakistan Başbakanı Karim Massimov ile üye ülkelerin bakan ve üst düzey bürokratları yer aldı. Erdoğan, EİT'nin stratejik konumuna dikkat çekerek, "EKO 8 milyon kilometrekarelik alanda 400 milyon nüfusu temsil ediyor. Bölge geniş tabii kaynakları ve dinamik işgücü ile büyük bir kalkınma ve muhteşem ekonomik potansiyeli barındırıyor. Bu avantajları ülkelerimiz ve halklarımız için fırsata dönüştürmek noktasında EKO önemli bir fırsatı barındırıyor" dedi. Astana'da kabul edilen EKO 2015 vizyon belgesinin 2015 yılına kadar gerçekleştirmek üzere hedefler tespit ettiğini hatırlatan Erdoğan, Umarım yarın (bugün) kabul edilecek İstanbul Bildirgesi gelecek vizyonuna zengin katkı sağlayacak ve hedeflere ulaşmakta yol gösterecektir.





EKONOMİK CANLANMADA İTİCİ GÜÇ



Başbakan, küresel ekonomik canlanmanın itici gücünün EKO gibi örgütlerin üyelerinden oluşan gelişmekte olan ülkeler olduğuna dikkat çeken Erdoğan, ekonomik krizi en az etki ile atlatan Türkiye'nin ekonomisinin 2010 ilk üç çeyreği büyümede Avrupa'da birinci sarıda yer aldığını kaydetti. EKO üyesi tüm ülkelerin de çok büyük bir özgüvene sahip olmasını ve küresel ekonomide bugünkünden çok daha etkili olmalarını gönülden arzu ettiklerini ifade eden Erdoğan, "Hiç kuşkusuz bölgedeki istikrar, huzur, işbirliği ve dayanışmanın daha da artırılmasından geçiyor" dedi. Erdoğan şöyle konuştu: "Bölgedeki tüm meseleleri geride bıraktığımızda barış adalet ve huzuru pekiştirdiğimizde kültürel ortak paydaları daha fazla işlettiğimizde inanıyorum ki bu bölge, dünyanın ekonomik cazibe merkezine, ekonomik güç merkezine dönüşecektir. 8 yıl önce hükümetimiz dış politikada sıfır sorun ilkesini benimsedi ve gereklerini yerine getirdi. Bugün bu çabaların çok ciddi yararlı sonuçlar verdiğine, bölgesel işbirliklerinin çok geliştiğine bölge ülkelerinin hep birlikte kazandığına şahit oluyoruz. Türkiye'nin mücadele verdiği sıfır politikasının EKO bölgesinde de benimsenmesi ülke ve halklarımız geleceği adına yararlı sonuçlar doğuracaktır. Bizim ülkelerimiz refahı da huzur ve istikrarı da demokrasi ve evrensel insan haklarını da fazlası ile hak ediyor."







