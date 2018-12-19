Geleceğin yazarlarının hikayeleri kitapta toplandı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'da, Şehzadeler ilçesinde geleceğin usta kalemleri yarıştı. Yarışmada toplanan 20 eser 1 kitapta toplanarak çoğaltıldı. Kitaplar, ilçe genelindeki okullara ücretsiz dağıtıldı.

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçen şubat ayında \'Bir Hikayem Var\' adlı yarışma düzenlendi. Yarışmayla, öğrencilere yazmayı sevdirmek, imla kurallarına dikkat çekmek, okullarda kitap okuma oranını artırmak, fen bilimlerinde yetiştirildiği gibi sosyal alanda da ihyaç olan kaliteli şairleri, yazarları, usta kalemlerin yetiştirilmesi amaçlandı. Kentteki 30 ortaokul ve liseden 500 öğrenci, hikayeler yazdı. Jüri bu hikayeleri inceleyip 20\'sini seçti. Ayrıca ilk 3\'ten 1\'nci öğrenciye tam altın, 2\'nci öğrenciye yarım altın, 3\'ncü öğrenciye ise çeyrek altın hediye edildi. Toplanan 20 eser ise 1 kitapta toplanarak çoğaltıldı. Kitaplar, ilçe genelindeki okullara ücretsiz olarak dağıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, \"Sözel olarak okuduğunu daha iyi anlayabilme, hayatı daha iyi okuyabilme, yazarlık vasıflarını geliştirebilme, bu anlamda kabiliyetli ve yetenekli çocuklarımızı ortaya çıkarabilmemiz için bir çalışma yaptık\" dedi.

Proje sorumlusu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kumray Cin ise, \"Projeye katılan öğrencilerimizde ortaya çıkan farklılıklar çok güzel. Örneğin öğrencilerimiz duygu ve düşüncelerini yazıya daha rahat aktarabiliyorlar. Bu çok güzel bir etki yarattı. Projemizin genel gidişatından memnunuz\" dedi.

ÖĞRENCİLER MUTLU

Hikayesi dereceye girenler öğrencilerden Ali Rıza Çevik Ortaokulu Öğrencisi Eslem Nur Karataş, \"Öncelikle hikaye yazmak için çok kitap okuyup, hayal gücümüzü geliştirmek gerekir. Bunun için de kitap okumayı sevmek gerekir. Kendi kendime sorular sordum. Bu sorularımın cevaplarını ise hikayelerime aktardım. İleride de, yazı yazmayı bırakmayacağım\" dedi. Aynı okulda öğrenci Arda Durmaz, \"Katıldığım bu yarışmada yazdığım hikayeyle 5\'inci oldum. Yarışma sayesinde, imla kurallarını ve Türkçeyi daha iyi kullanmaya başladım\" dedi. Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Teslime Çelik ise, \"Hikayemin birileri tarafından okunması çok hoş ve gurur verici. Hikayemi yazarken amacım, toplumumuzun sorunlarını dile getirmek ve etkili bir şekilde bunu insanlara aktarmaktı. Bunu biraz da olsun başarabildiysem, benim için çok mutluluk verici. Hikayemin bana kattıkları ise kendimi geliştirmemi, yeteneğimin olduğunu keşfetmemi bunun üzerinde ilerlememi sağladı. Okuma yazmaya olan ilgim biraz daha arttı\" dedi.



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