T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Geleceğin üniversitesi üzerine düşünceler Maltepe Üniversitesi'nde konuşulacak

İSTANBUL, (DHA)-AKADEMİK yaşamında 20 yılını geride bırakan, birçok yeniliğe ve başarılı projelere imza atan Türkiye’nin en köklü vakıf üniversitelerinden Maltepe Üniversitesi, “Geleceğin Üniversitesi Üzerine Düşünceler” paneline ev sahipliği yapıyor

09 Mart 2018 14:16

İSTANBUL, (DHA)-AKADEMİK yaşamında 20 yılını geride bırakan, birçok yeniliğe ve başarılı projelere imza atan Türkiye’nin en köklü vakıf üniversitelerinden Maltepe Üniversitesi, “Geleceğin Üniversitesi Üzerine Düşünceler” paneline ev sahipliği yapıyor.

Maltepe Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlediği panele Maltepe Üniversitesi\'nden Prof. Dr. Gonca Telli başkanlık yapacak.  Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖK eski üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Bilimsel Araştırma Yöntemleri konusundaki çalışmalarıyla ünlenen  Prof. Dr. Niyazi Karasar ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Gür’ün panelist olarak yer alacağı etkinliğe akademi dünyasının en saygın isimleri katılacak.

Alanlarında uzman isimlerin, geleceğin üniversitesini tartışacağı etkinlik 15 Mart Perşembe günü saat 14:00’te  Maltepe Üniversitesi Adnan Saygun Konferans Salonunda yapılacak.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAAKADEMİKTürkiyeninMaltepeDüşünceler”YükseköğretimUygulamaAraştırma MerkezininProf Dr Gonca TelliYükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof Dr Muzaffer Elmas YÖKProf Dr RecepBilimsel Araştırma YöntemleriProf Dr

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24