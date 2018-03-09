Geleceğin üniversitesi üzerine düşünceler Maltepe Üniversitesi'nde konuşulacak

İSTANBUL, (DHA)-AKADEMİK yaşamında 20 yılını geride bırakan, birçok yeniliğe ve başarılı projelere imza atan Türkiye’nin en köklü vakıf üniversitelerinden Maltepe Üniversitesi, “Geleceğin Üniversitesi Üzerine Düşünceler” paneline ev sahipliği yapıyor.

Maltepe Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlediği panele Maltepe Üniversitesi\'nden Prof. Dr. Gonca Telli başkanlık yapacak. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖK eski üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Bilimsel Araştırma Yöntemleri konusundaki çalışmalarıyla ünlenen Prof. Dr. Niyazi Karasar ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Gür’ün panelist olarak yer alacağı etkinliğe akademi dünyasının en saygın isimleri katılacak.

Alanlarında uzman isimlerin, geleceğin üniversitesini tartışacağı etkinlik 15 Mart Perşembe günü saat 14:00’te Maltepe Üniversitesi Adnan Saygun Konferans Salonunda yapılacak.

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