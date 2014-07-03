Geleceğin siyasetçileri Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu'nda buluşuyor

Boğaziçi Üniversitesi, siyasetle ilgilenen gençlerin liderlik yeteneklerini güçlendirmek, diyalog ve işbirliğini teşvik etmek için faaliyet gösterecek olan Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu’nda 1-10 Eylül tarihleri arasında eğitim programı düzenleyecek.

Aralarında eski Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir, Meclis Başkanvekili Meral Akşener, Prof. Ahmet İnsel ve eski AİHM yargıcı CHP İstanbul Milletvekili Rıza Türmen’in de bulunduğu bir çok siyasetçi ve akademisyen program kapsamında eğitim verecek.

Düzenlenecek olan eğitimle Boğaziçi Üniversitesi, Avrupa Konseyi tarafından kurulan okulların katıldığı Avrupa Siyasi Çalışmalar Okulları Ağı’nın bir parçası olacak.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan katılım şartlarının da yer aldığı açıklama şöyle:

Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu, ilk eğitimini 1-10 Eylül 2014 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirecektir. Anadolu Kültür ile Avrupa Konseyi’nce yapılan ortaklık anlaşması uyarınca Avrupa Siyaset Okulu geleceğin siyasetçisi olacak gençlerin liderlik yeteneklerini güçlendirmek ve katılan gençler arasında diyalog ve işbirliğini teşvik etmek için faaliyet gösterecektir. Okulumuz, Avrupa Konseyi tarafından kurulan okulların katıldığı Avrupa Siyasi Çalışmalar Okulları Ağı’nın bir parçası olacaktır.

Boğaziçi Üniversitesi ile yapılan protokol uyarınca eğitim programımız Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ile işbirliği içerisinde yürütülecektir.

Okulumuzun müfredatı Avrupa norm ve kurumları, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi gibi temel konulara ek olarak; ekonomik büyüme, eğitim, gençlik, çevre ve kadın politikaları gibi teknik uzmanlık alanlarını içermektedir. Ayrıca, deneyimlerinden faydalanmak için farklı görüşlere sahip siyasetçiler ile söyleşiler düzenlenecek ve katılımcılara siyasi çalışmalarında yardımcı olacak becerilerle ilgili eğitimler verilecektir.

10 gün sürecek olan bu eğitim programında Boğaziçi Üniversitesi’nden ve diğer üniversitelerden önde gelen akademisyenler ve uzmanlar ders verecektir.

Kimler Ders Verecek?

Eylül 2014 programı dahilinde ders verecek ya da söyleşi yapacak isimler şunlardır: Prof. Dr. Fikret Adaman, Meral Akşener, Hakan Altınay, Batuhan Aydagül, Lokman Ayva, Osman Baydemir, Doç. Dr. Ulaş Bayraktar, Ferhat Boratav, Prof. Dr. Ayşe Buğra, Doç. Dr. Ayşen Candaş, Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, Hikmet Çetin, Zeynep Dağı, Reha Denemeç, Prof. Dr. Mine Eder, Prof. Dr. Üstün Ergüder, Gülsün Gökalp, Zeynep Damla Gürel, Prof. Dr. Murat Güvenç, Prof. Dr. Ahmet İnsel, Memduh Karakullukçu, Leyla Kayacık, Ali Rıza Koç, Yörük Kurtaran, Doç. Dr. Gün Kut, Prof. Dr. Ergun Özbudun, Soli Özel, Prof. Dr. Şevket Pamuk, Erkan Saka, Şerif Sayın, Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Prof. Dr. Zafer Toprak, Tuğrul Türkeş, Rıza Türmen, İlknur Üstün, Prof. Dr. Nurhan Yentürk ve Prof. Dr. Hakan Yılmaz

Avrupa Siyaset Okulu Cumhuriyet Cad. Ka-Han No:40 Kat: 3 Elmadağ 34367 İstanbul Tel: +90 212 225 67 80 / www.avrupasiyasetokulu.org

Koşullar

Eğitime katılım ücretsizdir. Katılımcılarımız Boğaziçi Üniversitesi Yurtları’nda kalacak ve yemek ihtiyaçları tarafımızca karşılanacaktır. Uzak mesafeden gelecek olan katılımcılar için sınırlı miktarda seyahat desteği mevcuttur.

Eğitimi başarıyla tamamlayanlar Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu'nun ve Avrupa Konseyi'nin sertifikasını almaya hak kazanacaktır.

Kimler Başvurabilir?

Okulumuzun Eylül ayındaki eğitimine, hali hazırda siyasi partilerde, sivil toplum örgütlerinde, yerel yönetimlerde, sendikalarda çalışmakta olan veya çalışmayı planlayan 25-35 yaş arasındaki gençler başvurabilir. Bu yılki programımız 35 kişiliktir. Gelen başvurular arasında bir değerlendirme yapılacaktır. İstanbul ve Ankara dışındaki şehirlerden gelen başvurulara ve İngilizce bilen katılımcılara öncelik verilecektir.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvuru formunu www.avrupasiyasetokulu.org adresinden edinebilirsiniz. Başvuru formunu eksiksiz doldurarak, CV’niz ile birlikte basvuru@avrupasiyasetokulu.org adresine göndermeniz gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 4 Temmuz 2014, Cuma günüdür. Yapılan başvurulara 21 Temmuz 2014 gününe kadar cevap verilecektir.

Sorularınız için can.gumus@avrupasiyasetokulu.org adresine e-mail atabilir veya 0212 225 67 80 numaralı telefondan arayabilirsiniz.