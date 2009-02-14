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Kültür-Sanat

Geleceğin Sineması için yarışın!

'Geleceğin Sineması' projesi, ülkemizde öğrenci filmlerini destekleyen tek yarışma.

14 Şubat 2009 02:00

'Geleceğin Sineması' projesi, ülkemizde öğrenci filmlerini destekleyen tek yarışma.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın projesi olarak Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) danışmanlığında gerçekleştirilen ‘Geleceğin Sineması’ yarışmasına katılım için son tarih 1 Haziran 2009.

Film projelerinin sinopsisi (1 sayfa), senaryosu (2 kopya), film ekibini ve öngörülen yapım bütçesini içeren proje dosyaları ve öğrencinin adı, soyadı, okulu, bölümü, sınıfı, okul ve ev adresi, telefon no ve banka hesap numarasının yazılı olduğu bilgi formunu TÜRSAK Vakfı’na ulaştırmak gerekiyor.

Tüm üniversitelerin sinema ve iletişim dallarının dört yıllık eğitim veren bölümlerinde okuyan öğrencilerin katılımına açık olan Geleceğin Sineması 6’nın seçici kurulu şu isimlerden oluşuyor: Engin Yiğitgil, Günay Kiracı, Murat Özer, Nejat Gökçe, Osmantan Erkır, Ömür Gedik, Özcan Alper, Sırrı Süreyya Önder ve Şebnem Dönmez.

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