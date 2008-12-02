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Bilim / Teknoloji

Geleceğin savaşcıları

Amerikan Savunma Bakanlığı, askerlerinin işlediği savaş suçlarını işlemeyecek androidleri geliştirmek için İngiltere'den bir grup bilimciyle anlaşma yaptı.

02 Aralık 2008 02:00

Amerikan Savunma Bakanlığı, askerlerinin işlediği savaş suçlarını işlemeyecek savaş androidleri (insansıl robotlar) geliştirmek için İngiltere'den bir grup bilimciyle anlaşma yaptı.

2010 yılına kadar 4 milyar dolar bütçe ayrılan proje kapsamında özel bir yazılımla donatılacak olan askeri androidler, Cenevre Sözleşmesi'nde yer alan çatışma kurallarına harfiyen uyacak.

Bakanlık yetkilileri, böylelikle gelecekte ABD ordusunun gireceği sıcak çatışmalarda, katliamların ve sivil ölümlerinin önüne geçmeyi planlıyor.

Bu insana zarar vermeyen androidler, bilim-kurgu yazarı Isaak Asimov'un 1940'lı yıllarda geliştirdiği robotik kuraIarını anımsatıyor. Asimov'un eserinde 1. robotik kuralı: "Bir robot hiç bir insana zarar veremez, bir insana başka etkenlerden zarar gelmesine izin veremez" diye tanımlanır.

Bilimciler, gelecekte cephelerde yeralacak olan androidlerin, 'tam anlamıyla ahlaklı olmalarının beklenemeyeceğini' vurgularken, yine de insanlardan daha iyi bir performans sergileyeceklerini söylüyor.

Uzmanlar, askerlerin çatışma altında doğru karar vermesini engelleyen korku ve öfke gibi duyguların androidlerde olmayacağını, dolayısıyla da intikam almak için öldürmeyeceklerini belirtiyor.

Ancak yine de androidlerin programlarında meydana gelecek teknik bir hata nedeniyle insanlardan daha fazla kan dökebileceğini ve durdurulmalarının çok zor olacağını da çeşitli bilimci tarafından savunuluyor.

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