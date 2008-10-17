Geleceğin petrolü süt

Çocuklar, et ve sütten yoksun

Prof. Dr. Tayfur Bekyürek, ülkemizde son dönemde süt üreticiliğinde önemli mesafe kat edildiğini, fakat buna rağmen istenilen düzeyde olmadığımızı söyledi. Prof. Dr. Bekyürek, ``Bizim hem miktar olarak sütü fazla almamız, hem de sütte kaliteyi yakalamamız lazım. Bizim süt kalitemiz henüz AB standartlarında değil. Halkın elindeki sütteki somatik hücre sayısı, bakteri sayısı çok yüksek. AB'nin içilebilir süt kalitesi anlamında somatik hücre değerlerimiz yüksek. AB ortalaması 100 binin altında. Bizim halkımızın elindeki sütteki somatik hücre değeri 1 milyonun üzerinde. Ama işletmelerimize bakarsanız bu rakam 100 binin altında. Süt üretimini daha çok büyük işletmeler yapar, süt kaliteli üretilirse, AB standartlarını yakalama şansımız daha yüksek olur. Bu konuda Avrupalıyla rekabet edebilirsek, karlılığımız da o düzeyde artar. Süt üretiminde gidişatımız bu yönde'' diye konuştu.Kaliteli süt üretiminde geçmişe göre iyi yolda olduğumuzu kaydeden Prof. Dr. Bekyürek, açıklamasını şöyle sürdürdü:``Dünya nüfusu artıyor. Tarım alanları ya ev oluyor, ya sanayi sitesi. Yeni yerleşim yerleri açılıyor. Tarım alanları azalıyor. Su gelecekte önemli sorun. Var olan suyu iyi kullanmamız, tarımsal sulamayı iyi yapmamız gerekiyor. İnsanlar teknolojik ürünlere doydu. Gıda gelecekte çok pahalı olacak. Biz Türkiye olarak tarım ve hayvancılıkta var olan kaynaklarımızı iyi değerlendirebilirsek, Orta Doğu'nun, hatta Avrupa'nın bir meyve sebze deposu olabiliriz. Bu ülke iyi tarım yapsın, sularını iyi kullansın, bilinçli hayvancılık yapsın, bütün dünyayı doyurur. Çünkü gelecekte açlık ciddi bir tehlike olacak. O yüzden ben geleceğin petrolünün süt olacağı kanısındayım.''