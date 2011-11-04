-Geleceğin otomobilleri sağlığımızı da koruyacak ANKARA (A.A) - 04.11.2011 - Gelecekte otomobiller, sürücülerinin sağlık durumunu yakından izleyerek, gerekli hallerde aracın durmasını bile sağlayabilecek. Münih Teknik Üniversitesi bilim adamları ile bir Alman otomobil şirketi uzmanlarının ortaklaşa geliştirdiği sistem, otomobil sürücüsünün nabzını, deri direncini ve kandaki oksijen oranını, direksiyona yerleştirilen basit sensörlerle ölçüyor. Sürücünün bayılma veya bir kalp krizi geçirme riski oluşması halinde, sistem duruma göre dörtlüleri yakabiliyor, aracın hızını düşürebiliyor, hatta otomobili durdurabiliyor. Sistemin çalışması için gereken tek şey, sürücünün direksiyonu tutması.