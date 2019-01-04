Geleceğin ödeme yöntemi: QR teknolojisi

Özge Düzgün, (DHA)- Çin\'de yapılan bir araştırmada, insanların yüzde 20\'den fazlasının gelecekte nakit işlemlerin yerini dijital ödemelerin alacağını düşündüğü ortaya çıktı.



Uzmanlara göre Alipay ve WeChat Pay gibi mobil ödeme platformlarının günlük hayattaki kullanımının artmasıyla, kredi kartı ve nakit ödeme yöntemleri yakın bir gelecekte tarihe karışacak.

Çin Ödeme ve Takas Birliği tarafından yapılan ankette, 2018’de, insanların alışveriş yaparken yaklaşık yüzde 90\'ının QR kod mobil ödeme uygulamaları kullandığı tespit edildi. Çin’de müşterilerin üçte biri NFC ödeme sistemini kullanırken, yüzde 20\'si IC kartını kullanıyor.

Ancak hastaneler, otobanlar ve ücretli yollar gibi bazı kamu hizmetlerinden yararlanmak için hala nakit ödeme yöntemi kullanılıyor.

Telefonunuzda QR kodunu okutarak kolaylıkla ödeme yapabilmek hayal değil. Çin’de hâlihazırdaki mobil uygulamalar gün geçtikçe daha da popülerlik kazanıyor. Türkiye’de banka ve seyahat işlemlerinde sıklıkla karşılaşılan temassız QR yöntemi henüz mağaza ödemelerinde kullanılmıyor.

Mobil ödeme uygulamaları Çin\'de giderek daha popüler olmasına rağmen, birçok kullanıcı uygulamaların güvenliği konusunda endişeli. Anket, insanların yüzde 80\'inden fazlasının kişisel bilgilerinin sızabileceğinden korktuğunu, yüzde 70\'inin yanlışlıkla sahte bir QR kodunu taradıklarından endişe ettiklerini ve yüzde 67\'sinin ödeme kodlarının güvenilmez olabileceğini düşündüğünü ortaya çıkardı.

Ankette ayrıca, Çin halkının yaklaşık yarısının hem dijital ödeme hem de nakit kullanmaya devam ettiği ortaya çıktı.