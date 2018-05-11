Geleceğin mucitleri 'Kodlama Kampı'nda robotlarını tanıttı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'da, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın \'Fatih\' projesi kapsamında, 30 ilden 120 öğrenci ve 80 öğretmenin katılımıyla düzenlenen \'Kodlama Kampı\'nda, öğrencilerin tasarladığı robotlar tanıtıldı. \'Kodla(Ma)nisa Saruhanlı Atölyesi\'nde öğrencilerin cansız mankenden tasarladığı 1,85 santimetre boyundaki robotun İstiklal Marşı\'nı okuması ilgi çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı\'nca öğrencilerin yenilikçi, algoritmik ve yazılım becerilerinin hayata geçirilmesi için birçok ilde uygulanan \'Fatih\' projesi kapsamında, Manisa\'daki bir otelde \'Kodlama Kampı\' düzenlendi. 2 gün sürecek kampın ilk gününde, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, akademisyenler ve 30 ilden 120 öğrenci ile 80 öğretmenin katılımıyla tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Güvençer, kodlama projesinin Manisa genelinde öğrencilere yaygın olarak uygulandığını ve proje kapsamında geleceğin Türk yazılımcılarının ve bilim adamlarının keşfedileceğini söyledi. Tanıtım toplantısının ardından öğrenciler, açtıkları 30 ayrı stantta, yazılımlar ile yaptıkları robot tasarımları katılımcıların beğenisine sundu.

İSTİKLAL MARŞI OKUYAN ROBOTA YOĞUN İLGİ

\'Kodla(Ma)nisa Saruhanlı Atölyesi\'nde, 7 öğrencinin bilgisayar yazılım ve robotik öğretmeni Erkan Salı ile birlikte cansız mankenden tasarladığı 1,85 santimetre uzunluğundaki robot, kampta büyük ilgi gördü. Standı ziyarete gelen ziyaretçilere İstiklal Marşı\'nı okuyan robotu 6 ayda tasarladıklarını belirten öğretmen Erkan Salı, \"6 aylık süre içerinde 7 öğrencimizin katkılarıyla cansız mankeni kullanarak, sensörler, motorlar ve legolar eşliğinde bir robot tasarladık. Robota yazılımında ne yüklerseniz onları söylüyor. Mekanik hareketler olan çenesini oynatma, başını sağa- sola çevirme, kollarını oynatma gibi hareketler yapıyor. Amacımız, öğrencilerimizin teknolojik gelişmeleri takip etmesini ve buna uygun olarak yazılımlar üretmesini sağlamak\" dedi.

Tasarladıkları robotlarının tanıtımı yapan \'Kodlama Atölyesi\' öğrencilerinden Taha Bartu Ahmed ile Batuhan Gencür ise hedeflerinin ilerleyen yıllarda, robotlarını daha da geliştirmek olduğunu söyledi.

Kampta yoğun ilgi gösterilen diğer proje ise \'Çanakkale Biga Kodlama Atölyesi\'nden gelen 5\'inci sınıf öğrencisi Nedin Uyar\'ın tasarladığı \'yılan robot\' oldu. Robotun, gerçek yılanı aratmayacak özelliğe sahip olduğunu belirten Uyar, \"Eğer 30 santimetre içinde bir şey görmezse bir şey bulana kadar sağa, sola dönmeye devam ediyor. Eğer 30 santimetre içinde bir şey görüp, algılarsa hemen savunmaya geçip, saldırıyor\" diye konuştu.



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