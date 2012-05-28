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Geleceğin liderleri YGA Genç Liderler zirvesinde buluştu

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü’nde gerçekleştirilen Genç Liderler Zirvesi’ne Türkiye genelinden 50 farklı liseden 2000’e yakın başvuru gerçekleşti

28 Mayıs 2012 18:16

2000 yılından bu yana geleceğin, sosyal sorumlu liderlerini yetiştirmek vizyonuyla hizmet veren YGA’nın düzenlediği Genç Liderler Zirvesi’nde 350  genç liderin yer aldığı zirvede her katılımcıya, zirveye katılımlarından dolayı sertifika verildi

Uluslararası Liderlik Okulu YGA, geleceğin sorumlu liderlerini keşfetmeye ve onların liderlik özelliklerini geliştirmeye devam ediyor. Bu yıl Özyeğin Üniversitesi’nin desteğiyle gerçekleştirdiği ve 2000’e yakın başvurunun yapıldığı zirvede; FİBA Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, Özyeğin Üniversitesi Rektörü Erhan Erkut, YGA Vakfı Kurucusu Sinan Yaman, YGA Vakfından Enis Güray ve Müzisyenler Kerim & Selim Altınok konuşmacı olarak yer aldı.

27 Mayıs 2012 Pazar günü Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü’nde gerçekleştirilen Genç Liderler Zirvesi’ne Türkiye genelinden 50 farklı liseden 2000’e yakın başvuru gerçekleşti. YGA Danışma Kurulu tarafından titizlikle belirlenen 350  genç liderin yer aldığı zirvede her katılımcıya, zirveye katılımlarından dolayı sertifika verildi.

2000 yılından bu yana geleceğin, sosyal sorumlu liderlerini yetiştirmek vizyonuyla hizmet veren YGA’nın düzenlediği Genç Liderler Zirvesi’nde; Robert Kolej, İstanbul Erkek Lisesi, Koç Lisesi, Üsküdar Amerikan Koleji, Saint Joseph Lisesi, Darüşşafaka Lisesi, Alman Lisesi, Sezin Koleji, ALEV Koleji, Hisar Okulları, Galatasaray Lisesi,TED Ankara Koleji, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, İzmir Amerikan Koleji ve İzmir Fen Lisesi gibi okulların öğrencileri katılım gösterdi.

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