T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Geleceğin kemancısı'na 2 ödül birden

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü öğrencisi İdil Olgar (12), Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen PhDr

02 Nisan 2018 14:14

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü öğrencisi İdil Olgar (12), Çekya\'nın başkenti Prag\'da düzenlenen PhDr. Josef Micka Uluslararası Keman Yarışması\'nda kendi kategorisinde dünya 2\'ncisi oldu.
\'Geleceğin kemancısı\' olarak nitelendirilen İdil Olgar, öğretim görevlisi İsabelle Özdemir ile birlikte Prag\'da düzenlenen PhDr. Josef Micka Uluslararası Keman Yarışması\'na katıldı. Çeşitli ülkelerden çok sayıda genç kemancının katıldığı yarışmada Josef Micka’nın etütlerinden biri ile Mozart’ın 2’nci keman konçertosunu seslendiren Olgar, performansıyla 2’nci seçildi. Olgar, aynı zamanda PhDr. Josef Micka adına verilen özel ödüle de layık görüldü.
Geçen yıl Slovakya’nın Dolny Kubin kentinde düzenlenen yarışmada da kendi kategorisinde 3’üncü olan İdil Olgar, yarışma sırasında heyecanlandığını; ancak hazır olduğu için dereceye girme konusunda zorlanmadığını söyledi. Günde yaklaşık 4 saat çalışarak, kendisini geliştirdiğini anlatan İdil Olgar, gelecekte iyi bir keman virtüözü olmak istediğini söyledi. 
Öğretim görevlisi İsabelle Özdemir ise \"İdil, başarılı bir öğrencimiz; her zaman da başarılı olmasını istiyoruz ve bekliyoruz. Her yarışmada olduğu gibi yoğun bir çalışma dönemi geçirdi. İdil ile çalışmak çok kolay; çünkü müziğe aşık bir öğrencimiz. Onun için rahat oldu; ama tabi ki çok yoruldu. Başarısını bekliyordum; ama bu kadar büyük bir başarı olacağından emin değildim\" diye konuştu. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa ERCANMERSİN DHAMERSİNDevlet Konservatuvarı Keman BölümüOlgarPragPhDr Josef Micka Uluslararası Keman YarışmasıJosef MickanınMozartınPhDr Josef MickaGeçen yıl Slovakyanın Dolny KubinGünde yaklaşıkHerOnun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24