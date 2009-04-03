Geleceğin karikatüristleri ödüllerini aldı

Yaratıcı Çocuklar Derneği ile Karikatürcüler Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen okullar arası "İstanbul" konulu karikatür yarışması sonuçlandı.



Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, "çocuklara ve gençlere karikatür ve mizah sevgisi aşılamak, yetenekli çocukları çizim konusunda yüreklendirmek ve karikatürü yaygınlaştırmak" amacıyla düzenlenen ve atölye çalışmaları ile desteklenen yarışmaya Türkiye genelinden okullar katıldı.



Yarışmaya katılan çalışmalar, aralarında Raşit Yakalı, İbrahim Tapa, Oğuz Güler'in yer aldığı jürinin değerlendirmesi sonucunda seçilerek üç kategoride ödül ve mansiyon alanlar belirlendi.



İlköğretim 4-5. sınıf grubunda birincilik ödülüne Özel Bahçeşehir İlköğretim Okulundan Zeynep Mercan, ikincilik ödülüne MEF Okulları'ndan Sarp Giray, üçüncülük ödülüne Özel Bahçeşehir İlköğretim Okulundan Gülen Bayraktar değer görüldü.



İlköğretim 6-8. sınıf grubunda birincilik ödülüne MEF Okulları'ndan Defne Özözer, ikincilik ödülüne TED Samsun İlköğretim Okulu'ndan Ahsen Çilek ve üçüncülük Ödülüne ise TEGV-Sema-Aydın Doğan Eğitim Parkı'ndan İlke Ekbul layık görüldü.



Lise grubunda birincilik ödülünü VKV Koç Özel Lisesi'nden Doruk Bilek, ikincilik ödülünü Özel Bahçeşehir Lisesi'nden Murat Boncuk ve üçüncülük ödülünü Özel Bahçeşehir Lisesi'nden Ulaş Dinç kazandı.



Dereceye girenlere ödülleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Karikatür ve Mizah Müzesi'nde törenle verildi.



Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan karikatürler ise 15 Nisan 2009'a kadar Karikatür ve Mizah Müzesi'nde görülebilecek. Çalışmalar daha sonra 1 yıl boyunca gezici sergi olarak çeşitli okullarda sergilenecek.





