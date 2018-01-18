Geleceğin jandarma astsubayları Bursa'da yetişiyor

BURSA, (DHA)- BURSA Valisi İzzettin Küçük, 1845 yılında Sultan Abdülmecid tarafından ‘Mekteb-i Fünun-u İbadi’ adı ile askeri okul olarak kurulan ve Bursa’nın tarihinde önemli bir yere sahip ‘Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nda incelemelerde bulundu.

Vali Küçük, eski ismi \'Işıklar Askeri Lisesi\', yeni adıyla \'Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu\'nu ziyarete geldiklerini belirtirken şöyle dedi:

\"Burası kuruluşu ile Osmanlı İmparatorluğundan beri askeri lise olarak hizmet ediyordu. Uzunca bir süre kapalı kaldı. Çeşitli alternatifler tartışıldı. Ama bu binanın ruhuna, yapısına, daha önceki kullanım amacına uygun olarak burası Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu oldu. Burada öğrencilerimiz 2 senelik bir eğitim alacaklar. Şu anda 168’i bayan olmak üzere 1645 öğrencimiz, ‘Mehmetçiğimiz’ eğitim görüyor. Böylece olabilecek en güzel değişim ve dönüşüm gerçekleşti. Komutanlarıyla, öğretmenleriyle, idare personeliyle ve öğrencileriyle burası Jandarmamıza yakışan kuvvetli bir eğitim yuvası oldu.\"

\'MUHTEŞEM ŞEHİR BURSA’YI GEZİN\'

Daha sonra derslikler de eğitim gören kız ve erkek öğrencilerle bir araya gelen Vali Küçük, “Memleketimizin değişik köşelerinden geldiniz ve burada bir süre eğitim göreceksiniz. Son tahlilde burası bir peygamber ocağı. Ordumuzun çok kıymetli mensubu olarak jandarma teşkilatımızda değişik görevler yapacaksınız. Bu süre zarfında muhteşem şehir Bursa’yı daha da yakından tanıma fırsatı bulacaksınız. Sizler bizim burada misafirimizsiniz, evlatlarımızsınız. Sağlık ve sıhhat içerisinde eğitiminizi tamamlamanız en büyük temennimiz” diye konuştu.

Bursa Valisi İzzettin Küçük’e, bu ziyaret sırasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu da eşlik etti.



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