Geleceğin internetinde Türk imzası

İsviçre'nin Lozan kentinde yapılan ve yakın gelecekte internete yön verecek teknolojilerin en önemlileri arasında gösterilen ''kişiselleştirme ve tavsiye motorları''nı konu alan ''Strands Call for Recommender Start-ups'' yarışmasında, Türk öğrencilerden oluşan ekip, üçüncülük elde etti.



Kullanıcıları tanıyarak onlara uygun içerikler sunan tavsiye motoru projelerine destek olmak için açılan yarışmaya, 15 ülkeden toplam 68 bilim insanı ve girişimci, 26 projeyle katıldı. Yakın gelecekte internete yön verecek teknolojilerin en önemlileri arasında gösterilen ''kişiselleştirme ve tavsiye motorları'' konusunda açılan ve yeni kurulan firmaların katıldığı 100 bin dolar ödüllü yarışmada, konularında uzmanlaşmış, doktora derecesine sahip İstanbul, Eindhoven ve New York'ta okuyan 4 Türk öğrencinin geliştirdiği ''İletken'' isimli proje üçüncü oldu.



Almanya, ABD, Avusturya, Avustralya, Çin, Finlandiya, İspanya, Japonya, Kanada, Meksika, Macaristan, Romanya, Hollanda, Yunanistan ve Türkiye'den eczacılık, kozmetik, video içeriği, çevrimiçi ortam içeriği, insanlar ve ilişkiler, televizyon içeriği, arama, etkinlik, sosyal bağlantılar, reklam, konum bazlı servisler, gezi ve yemek konuları üzerine geliştirilen projeler arasından Türkiye'den katılan ''İletken'' projesi ilk beşe kaldı.



Türk ekibin projesi daha sonra haberler, RSS beslemeleri, satın alma dataları ve sosyal network hareketleri gibi verileri kullanarak kişilerin hayat akışlarını takip edip bu verileri değerlendirerek kullanıcıların her türlü içeriğe kişiselleşmiş olarak ulaşmasını sağlama başarısıyla deneyimli profesyonellerin projelerinin ve bilim insanlarının katıldığı yarışmada üçüncülük başarısını elde etti.



Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi ve ''ReklamGiy'' projesinin kurucusu Murat Deniz Oktar tarafından yönlendirilen ekip, Koç Üniversitesi öğrencisi Barış Can Daylık, RPI New York yüksek lisans öğrencisi Selçuk Atlı ve TU/e Eindhoven yüksek lisans öğrencisi Fırat Gelbal'dan oluşuyor.



Tavsiye motorları interneti kişileştiriyor



Oktar, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, her türlü kaynaktan gelen çok sayıda içeriğin bulunduğuna dikkati çekerek, kullanıcıların hem aradıkları içeriğe ulaşmanın akıllı yollarını hem de kendilerine sunulacak yeni içerikleri keşfetmek istediklerini belirtti.



Oktar, ''Tavsiye motorları, kullanıcıların bu ihtiyaçlarına çözüm getirirken, firmalar için kar arttırıcı çözümler sunuyor. Bir firma için müşterilerinin almak isteyebileceği ürünleri önceden tahmin etmek ve onlara tavsiye vermek her iki tarafa da yarar sağlıyor'' dedi. Dünyada pek çok firmanın satışlarını bu şekilde arttırdığını ve stok maliyetlerini azalttığını anlatan Oktar, Türkiye'de ve dünyada bu konuda profesyonel çalışmalara imza atacaklarını söyledi.



Türkiye'de ithal projeler yerine orijinal ve yenilikçi çalışmaların gerektiğini vurgulayan Oktar, Türk internet pazarının giderek globalleştiğini ve inovasyon üretmeyen firmaların yatırımlarının başarı şanslarının az olduğunu kaydetti. Projenin ve yarışmanın detaylarına www.iletken-project.com adresinden ulaşılabiliyor.