Geleceğin güçlü kadınları Datça'da buluştu

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, Aydın Doğan Vakfı tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen \'Genç Liderler Yaz Kampı\' etkinliğinde, Türkiye\'nin çeşitli illerindeki üniversitelerden gelen kız öğrenciler buluştu.

Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi\'nde (UKKSA) 12-18 Ağustos arasında düzenlenen kampa, Aydın Doğan Vakfı\'nın burs verdiği başarılı üniversite öğrencileri arasından seçilen 28 kız öğrenci katıldı. Kampa katılan öğrenciler hem tatil yapıp hem de liderlik, proje geliştirme, kişisel gelişim eğitimleri, sanatsal ve sportif faaliyetler gibi atölye çalışmalarına katıldı. Gençler böylelikle, kendilerini geliştirme olanağı buldu. Kamp faaliyetlerinin dışında Datça\'nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezip yakından gören öğrenciler, geride kalan eğitim yılının yorgunluğunu üzerlerinden atarken, gelecek yıl için enerji depoladı.

Aydın Doğan Vakfı Eğitim Müdürü Nilgün Yorgancılar, Genç Liderler Yaz Kampı\'nın ilk kez geçen yıl, 19 kız öğrencinin katılımıyla İzmir\'de gerçekleştirildiğini hatırlatarak, \"Yaz kampları geleceğin kadın liderlerinin güçlenmesi ve daha donanımlı hale gelmesi için yapılıyor. Kamplara, vakfımızdan burs alan öğrencilerden, başvuruda bulunanlar arasında seçilen başarılı öğrenciler katılıyor\" dedi. Kampta günlerin her sabah yoga hareketleriyle başladığını ifade eden Yorgancılar, \"Öğrenciler günün diğer saatlerinde ise güçlü ve zayıf yanlarını keşfederek sorunlarla baş etme yöntemleri geliştirmek amacıyla \'liderlik\' konuşmaları yapıyor. Türkiye\'de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun ele alındığı, \'proje geliştirme\' ve gençlerin ihtiyaç duyduğu alanlar göz önüne alınarak hazırlanan \'kişisel gelişim\' atölyelerinde hayata hazırlanıyorlar\" diye konuştu. Yorgancılar, kampa katılan öğrencilere, Kodluyoruz Derneği tarafından teknoloji eğitimi verildiğini söyledi.

Kampa katıan kız öğrenciler ise Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği sorumlularından \'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri\' eğitimi aldıklarını belirtti. Alanında uzman kişilerin CV hazırlama, mülakat ve sunum teknikleri konularında bilgi verdiğini anlatan öğrenciler, etkili iletişim seminerlerinin yanı sıra sanatla iç içe bir ortamda el sanatları eğitimlerinin verildiğini söyledi.



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