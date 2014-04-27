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Yaşam
Deutsche Welle

Geleceğin giysileri bilgisayarlı

Bilgi teknolojileri giysilerde de yeni bir dönem başlatıyor. Kazak ve mont gibi günlük giysilerimiz yakında akıllı işlevler kazanacak.

27 Nisan 2014 18:01

Kalp rahatsızlığı olan bir hasta, kendisini fazla yorduğunu nasıl anlayabilir?

Fizik tedavi görenler, evlerinde fizyoterapist olmadan tüm alıştırmaları en iyi şekilde yaptıklarını nasıl anlayabilir?

Ve yalnız yaşayan insanlara, bayılma gibi acil durumlarda nasıl yardım edilebilir?

Fraunhofer Enstitüsü mikro elektronik bölümünden Christian Hofmann cevapları, bu kıyafetlerde arıyor.

Geri bildirim ölçüm cihazından...

Hoffman, içlerine elektrotlar, ölçüm cihazları ve yüksek duyarlı kayıt cihazları yerleştirilmiş akıllı kıyafetler üretiyor:

"Önceliğimiz, fiziksel hareketlere destek sağlamak. Örneğin, fizik tedavide, hastalar evde egzersizleri doğru yapıp yapmadıklarına dair bir geri bildirim almak istediklerinde... Bilindik yöntemle, bir fizyoterapiste gidip, orada egzersizleri yapıp, kendilerine bilgi verilmesini beklerler. Bizim ceketimiz, hastanın egzersizleri evinde yapıp, yine evinde dijital spor asistanından hareketi doğru yapıp yapmadığına dair geri bildirim almasını mümkün kılıyor."

Hofmann, cekete 11 sensör yerleştirmiş. Prototipin adı 'Spor asistanı'. Ceketin, bir antrenman ceketi kadar rahat olması ve tıpkı onun gibi görünmesi gerekiyor.

Bilim insanları beş yıldır akıllı kıyafetler üzerinde çalışıyor. Bir enstitü çalışanı, spor asistanının işlevlerini tanıtıyor. Mümkün olduğunca, ekrandaki hareketlerin aynısını yapmak zorunda. Ceketteki veriler, kızılötesi ışınlar aracılığıyla aktarılıyor. Hofmann, geliştirdiği üründe büyük bir potansiyel görüyor.

Performans ölçümü

Hoffmann'ın yeni tişörtündeki nabız ölçüm cihazı ise alışılageldik cihazların aksine sadece kalp atışlarını değil aynı zamanda solunumu da ölçüyor. Bu sayede sporcu ve fizik tedavi hastalarının performansları çok daha doğru tahmin edilebiliyor.

Ve test sonuçları, akıllı spor gömleklerinin üretime hazır olduğunu gösteriyor.

"Sistem, teknoloji açısından işliyor. Şimdi sadece bunu piyasaya sürecek bir üreticiye ihtiyacımız var."

Üretici bulunana kadar Hoffman ve ekibi, yeni bir takım akıllı kıyafetler tasarlayacak. Baskı sensörlü halılar ya da dışarıdan gözetleme imkânı sunan ve yanan binalarda emniyeti sağlayacak itfaiyeci kostümleri…

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BilgiKalpEnstitüsüChristian HofmannHoffmanDeutsche Welle Türkçe DW/TR/GA/BÖ/NH

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