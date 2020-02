Geleceğin gazetecileri yetişiyor

İSTANBUL, (DHA) - DEMİRÖREN Haber Ajansı (DHA) ve Bahçeşehir Üniversitesinin (BAU) iş birliğiyle hayata geçirilen \'International News Academy\' (INA) eğitim programının ikincisi için başvurular başladı.

Gazetecilik mesleğini bir adım öteye taşımak ve geleceğin uzman gazetecilerini yetiştirmek amacıyla geçen yıl yola çıkan INA, ikinci yılında da deneyimli gazeteciler ve alanlarında uzmanlaşmış akademisyenleri öğrencilerle buluşturacak. Eğitim programında, gazetecilik eğitimi alan öğrencilerin yanı sıra farklı alanlarda lisans eğitimi gören ancak habercilik yapmak isteyen gençlere ulaşmak hedefleniyor. Akademik ve pratik eğitimin buluşturulduğu dersler, 2019 Şubat ayında başlayacak.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Eğitim programı için başvurular https://internationalnewsacademy.bau.edu.tr adresi üzerinden başladı. Başvuruları kabul edilen adaylar daha sonra mülakat sürecinden geçecek. Öğrencilik için, lisans diploması ve İngilizce yeterlilik gibi bazı kriterler yer alıyor.

SOYSAL: ÜNİVERSİTE İLE MEDYA İŞ BİRLİĞİNE ÇOK ÖNEM VERİYORUM

DHA ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen \'International News Academy\' (INA) eğitim programının ikincisi için geçen ay üniversitenin Beşiktaş\'taki kampüsünde imza töreni düzenlenmişti.

Bu imza töreninde konuşan Demirören Medya Grubu CEO\'su ve Demirören Haber Ajansı İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, üniversite ile medya iş birliğine çok önem verdiğini belirtti. Soysal, şunları söyledi:

\"Gazetecilik hayatımda 5 yıl yurt haberler müdürlüğü yaptım. Tüm Anadolu muhabirlerini basının duayen isimleriyle bir araya getiriyorduk. Bu tarz çalışmalara çok önem vermemizin nedeni de bu. New York Times, Washington Post yerel gazetelerdir ama bu gazeteler bugün dünyanın bilgi referansı olan adresler haline gelmiştir. Biz de diyoruz ki; Demirören Haber Ajansı Türkiye\'nin her ilinde var, öyle gazeteciler yetiştirip Anadolu\'ya gönderelim ki her biri bir New York Times, her biri bir Washington Post olabilsin, doğru haberleri yapabilip geçsin. Bu yüzden üniversite ile olan iş birliğine çok önem veriyorum. İnşallah daha güzel şeyler olacak.\"

SARIDANİŞMET: GLOBAL VİZYONDA YEREL GAZETECİLER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLEDİK

İyi haberler üretmek gayesiyle yola çıktıklarını belirten DHA Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet ise Anadolu\'daki başarı hikayelerini gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bunun için uzman gazetecilere ihtiyaç olduğunun altını çizen Sarıdanişmet, \"Bizler artık kötü haberlerden bıktık. Hem Anadolu\'daki başarı hikâyelerini hem de çeşitli sektörlerde ne olup bittiğini anlatmak istiyoruz. Bunun için de bizim uzman gazetecilere ihtiyacımız var. Bizim yola çıkış gerekçemiz global bir vizyona sahip yerel gazeteciler yetiştirmek. O gazeteciler sayesinde Anadolu\'nun en ücra köşesindeki hikâyeleri sizlere aktarmak istiyoruz. Çok şükür ilk programı başarıyla bitirdik. Arkadaşlarımızın biri Kocaeli\'nde, çoğu İstanbul\'da çalışıyor. Bundan sonraki programlarda Anadolu\'dan daha çok arkadaşa destek vereceğiz. Bu işleri yapabilmek için bizim \'Vahap Abilere (Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar) ihtiyacımız var. Her yerde bu hikâyeleri anlatabilecek, oradaki iş adamlarının, işverenlerin, istihdam ve ihracat sağlayanların hikâyelerini sadece Türkiye\'ye değil dünyaya anlatabilecek, onların tanıtımına katkıda bulunabilecek arkadaşlara ihtiyacımız var\" diye konuştu.

YALÇIN: PROGRAMI YÜKSEK LİSANSLA BİR ADIM ÖTEYE TAŞIYACAĞIZ

BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın da dijitalleşme çağına ayak uydurmanın önemini vurgulayarak, şunları söyledi:



\"Malum dünya değişiyor. Eğer bu değişimi okuyamazsanız geride kalıyorsunuz. Ancak son yıllarda özellikle ilgili sektörlerin bir araya gelmesi, birbirleriyle iş birliği yapması bizim için son derece sevindirici ve geleceğe dönük güven verici bir durumu ortaya koyuyor. Daha önce ne yazık ki böyle iş birlikleri zor oluyordu. Ancak şu anda birisi eğitim diğeri medya, kendini ispatlamış iki kurum birbirleriyle iş birliği yapıyor. Dijitalleşme çağına ayak uyduramazsanız, sistemi buna adapte edemezseniz geride kalırsınız. Bu ortamda iletişim fakültemizin rolü çok önemli. Önemli olan Türkiye\'nin geleceği için yatırım yapmak. Bunun için de eğitim en önemli silah. Eğitimle yenemeyeceğimiz hiçbir problem yok. Geleceğe yönelik projelerimiz daha da üst noktalara taşınacak. Programı bir adım daha öteye taşıyacağız. Bu programa devam eden öğrencilerimizin eğer kayıt açısından gerekli koşulları sağlıyorlarsa, almış oldukları eğitimleri de yüksek lisans programları içerisinde değerlendirmemiz bizim için çok önemli. Amaç Türkiye\'ye doğru insanları yetiştirmek.\"

SUHER: 12 ÖĞRENCİYİ SEKTÖRE KAZANDIRDIK

Geçen yıl programda 30 öğrencinin eğitim aldığını ifade eden BAU İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Suher ise 12 öğrencinin DHA\'da çalışmaya devam ettiğini belirtti. Eğitim ve medya iş birliğinin faydasına dikkati çeken Prof. Dr. Suher, \"Geçen yıl Salih Bey ile nitelikli insan yetiştirme hayaliyle yola çıktık. Bunu başardık ve bu iş gelişmeye başladık. Şu anda Demirören Haber Ajansı\'nın fakültemiz içerisinde bir ajansı kuruldu. Sadece dışarıda habere meraklı insanlar değil bu işin uzmanlığını okuyan öğrencilere de destek olması adına büyük bir yatırım oldu. Şu an orada 10 yeni medya öğrencisi haber üretiyor. Hamdi İstanbullu\'nun destekleriyle bu öğrenciler haber üretiyor. Bir kısmının haberi yayınlanabiliyor. Oradan birtakım istekler geldiğinde öğrencilerimiz bunlara cevap verebiliyor. Bu öğrencilerin mezun olduğunda, bir iş başvurusunda bulunduğunda söyleyecek bir sözü var, CV\'sine koyacağı bir deneyimi var\" ifadesini kullandı.

