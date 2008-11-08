Geleceğin evi nasıl olabilir?

Gelecekte evlerimizi ne gibi yenilikler bekliyor? Tasarımlarında, mimarilerinde ve kullanılan malzemelerde neler değişecek? Güvenlik ve çevre odaklı uygulamalar ne yönde ilerleyecek? Bilim ve teknoloji hayatımızı nasıl etkileyecek?



Ev ve ofis ortamlarında hem iç dekorasyon hem de mimari olarak yenilikleri takip eden ve duyuran Belçika merkezli Geleceği Yaşamak (Living Tomorrow) projesi, bu gibi soruların yanıtlarını arıyor.