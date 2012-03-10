T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Geleceğin cazcıları ödüllerini aldı

8. Nardis Genç Caz Vokal Yarışması'nda NTV Radyo Özel Ödülü Cemre Necefbaş'a verilirken, ntvmsnbc'deki halk oylamasının galibi ise Sinem İslamoğlu oldu.

10 Mart 2012 17:27

 

 

 

NTV Radyo'dan canlı yayınlanan 8. Nardis Genç Caz Vokal Yarışması'nın finali sonuçlandı. 14 genç vokalist, aralarında Sevin Okyay, Ahmet Yeşiltepe, Sedat Ergin ve Sibel Köse'nin de olduğu jüri karşısına çıktı. Gecenin başarılı isimlerden biri Ceyda Köybaşıoğlu'ydu. Köybaşıoğlu, 12 - 15 Nisan günleri arasında gerçekleşecek Litvanya'daki Uluslararası Caz Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek. Nardis Genç Caz Vokal Yarışması’nın şanslı isimlerinden biri de Melisa Kıral oldu. Kıral da Polonya'daki Workshop'a gitmeye hak kazandı. NTV Radyo'nun özel ödülü, vokal mikrofonu da Cemre Necefbaş'ın oldu. Necefbaş ayrıca finalistlerden Can Türkkan ve Barış Çakmakcı ile NTV Radyo'da yayınlanan Hakan Rauf Tüfekçi'nin hazırlayıp sunduğu "Cazın Büyüsü" programına da konuk olacak.

Yarışmada, ntvmsnbc.com adresindeki halk oylamasının galibi de Sinem İslamoğlu oldu.

Dinlemek istediğiniz katılımcının adına tıklayın ve final için gönderdiği üç şarkıyı sırayla dinleyin.

 

Katılımcılar

Zeynep Ömür YılmazTuncay ÇağılSinem İslamoğluSerap ÖzdemirOzan DemirOrkun SelçukNilay TezsayMelisa KiralLara Narinİpek Aktarİnga Öziskenderİldeniz Çetinİlay Balİdil HazanHale BektaşoğluGörkem YaşarGizem AksoyFulya AkçaEzgi Ayçe KızıldereEsra KayıkçıEsra İflazElif CakmutEla KabasakalDilek YılmazCeyda KoybaşoğluCeren YaşaroğluCeren OkutanCeren GündoğduCemre ulusoyCemre NecefbaşCan TürkkanBuket ZorBora ÇelikerBirce GökalpBarış ÇakmakçıBağcan Güneş

8. Nardis Genç Caz Vokal Yarışması Final Gecesi’nin tekrarını cumartesi saat 22'de NTV Radyo’da dinleyebilirsiniz.

ETİKETLER

cazgeleceğin cazcılarıntv

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24