Geleceğin cazcıları ödüllerini aldı

NTV Radyo'dan canlı yayınlanan 8. Nardis Genç Caz Vokal Yarışması'nın finali sonuçlandı. 14 genç vokalist, aralarında Sevin Okyay, Ahmet Yeşiltepe, Sedat Ergin ve Sibel Köse'nin de olduğu jüri karşısına çıktı. Gecenin başarılı isimlerden biri Ceyda Köybaşıoğlu'ydu. Köybaşıoğlu, 12 - 15 Nisan günleri arasında gerçekleşecek Litvanya'daki Uluslararası Caz Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek. Nardis Genç Caz Vokal Yarışması’nın şanslı isimlerinden biri de Melisa Kıral oldu. Kıral da Polonya'daki Workshop'a gitmeye hak kazandı. NTV Radyo'nun özel ödülü, vokal mikrofonu da Cemre Necefbaş'ın oldu. Necefbaş ayrıca finalistlerden Can Türkkan ve Barış Çakmakcı ile NTV Radyo'da yayınlanan Hakan Rauf Tüfekçi'nin hazırlayıp sunduğu "Cazın Büyüsü" programına da konuk olacak.

Yarışmada, ntvmsnbc.com adresindeki halk oylamasının galibi de Sinem İslamoğlu oldu.

Dinlemek istediğiniz katılımcının adına tıklayın ve final için gönderdiği üç şarkıyı sırayla dinleyin.

Katılımcılar

Zeynep Ömür YılmazTuncay ÇağılSinem İslamoğluSerap ÖzdemirOzan DemirOrkun SelçukNilay TezsayMelisa KiralLara Narinİpek Aktarİnga Öziskenderİldeniz Çetinİlay Balİdil HazanHale BektaşoğluGörkem YaşarGizem AksoyFulya AkçaEzgi Ayçe KızıldereEsra KayıkçıEsra İflazElif CakmutEla KabasakalDilek YılmazCeyda KoybaşoğluCeren YaşaroğluCeren OkutanCeren GündoğduCemre ulusoyCemre NecefbaşCan TürkkanBuket ZorBora ÇelikerBirce GökalpBarış ÇakmakçıBağcan Güneş

8. Nardis Genç Caz Vokal Yarışması Final Gecesi’nin tekrarını cumartesi saat 22'de NTV Radyo’da dinleyebilirsiniz.