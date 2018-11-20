Geleceğin bina teknolojisi fuarı perşembe günü başlıyor

ANKARA, (DHA) - GELECEĞİN evlerinde kullanılacak teknolojilerin görücüye çıkacağı A-TECH Fuarı, perşembe günü Ankara Congresium Fuar Merkezi’nde başlıyor.

Elektrik sektörünün devleri fuarda geleceği değiştirecek akıllı bina teknolojilerini tanıtacak. Artı2 Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İpekçi, \"Bu fuarda üreticiler akıllı binalarda kullanılan son teknolojik ürünleri tanıtma fırsatı yakalayacak\" dedi.

5 BİN KİŞİ ZİYARET EDECEK

A-TECH - Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı, \'Kamu ve özel sektörü buluşturan fuar’ mottosuyla ikinci kez Ankara Congresium Fuar Merkezi’nde 22 Kasım Perşembe günü başlayacak. Akıllı bina teknolojileri ve elektrik sektörünün üretici, dağıtıcı ve kullanıcılarını bir araya getiren fuarda yaklaşık 100 katılımcı firma stantlarıyla yeri alacak. 25 Kasım\'a kadar açık olacak fuarda ziyaretçilerin yüzde 98’inin sektör temsilcilerinden oluşması ve ziyaretçi sayısının 5 bini geçmesi bekleniyor.

YENİ TEKNOLOJİLER GÖRÜLECEK

Özel sektör firmalarının sektörle ilgilenen kamu çalışanlarıyla birebir görüşmeyi, üretimdeki son teknolojiyi anlatma fırsatını yakalayacağını vurgulayan İpekçi, “Kamu çalışanları ve özel sektör temsilcileri fuarda bir araya gelecek. Kamu kurumları ve çalışanları ulaşamadıkları ya da yeni olan teknolojiyi görüp bilgi sahibi olacak” dedi.

Yeni üretilen ürünlerdeki tanıtımın önemine değinen İpekçi, \"Ne kadar önemli teknolojik ürün üretirseniz üretin eğer ihtiyaç sahiplerine yeteri kadar tanıtım yapılmazsa o üretimin büyük bir anlamı kalmıyor, tanıtım çok önemli. İşte bu teknolojik yenilikleri üreten firmalar fuarda yer alacak\" değerlendirmesinde bulundu.

AÇILIŞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI YAPACAK

Fuarın açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum\'un yapacağını ifade eden İpekçi, \"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da açılışa katılıyor. Firmalar fuarda ekonomik krize rağmen ayakta olduklarını ve üretime devam ettiklerini gösterecek. Ayrıca, yabancı firmalar da var ama bu firmaların yüzde 70\'i Türkiye\'de üretim yapıyor\" ifadelerini kullandı.

\"ARTIK HER ŞEY TEKNOLOJİYE DAYALI\"

Yerli üretime dikkat çektiklerini ve kamu çalışanlarını özel sektör temsilcileriyle bir araya getirdiklerini söyleyen Artı2 Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İpekçi, \"Günümüzde artık her şey teknolojiye dayalı. Binaların elektrik tesisatları değişiyor, uzaktan kumandalı teknolojiden tutunda eve gitmeden ocağın yanması, doğalgazın açılması, lambanın söndürülmesi, açık unutulan suyun kapatılmasına kadar pek çok yenilik var. İşte bu teknolojik yenilikleri üreten firmalar fuarda yer alacak\" diye konuştu.

100’E YAKIN FİRMA FUARDA OLACAK

Ankara\'ya 81 ilden 90\'a yakın otobüs kaldıracaklarını belirten İpekçi, \"Bütün kurumlara davetiye gönderdik, katılımın yüksek olmasını bekliyoruz. Fuara 100\'e yakın firma katılıyor. Yerler dolmak üzere. Fuarda aydınlatma, alçak gerilim malzemesi, kısmen asansör, kablolama ürünleri, anahtar firmaları gibi bir ev inşaatında kullanılan malzemeleri üreten bütün firmaların temsilcileri olacak\" dedi.

FUARDA YERLİ ÜRETİM VURGUSU

Artı2 Fuarcılık Genel Müdürü Emel Yüksel ise \"Fuarımızın en önemli özelliği de yerli üretime dikkat çekmemiz. Sektördeki birçok firma yerli üretimde gösterdikleri başarılı performansı burada sergileyecek. Kamudaki mühendisler, özel sektördeki üreticiler buluşuyor\" ifadelerini kullandı.

\"TÜRKİYE\'DE ÖNEMLİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER VAR\"

Yerli üretim yapan sektördeki firmaların ciddi Ar-Ge çalışmaları yaptıklarına dikkat çeken Yüksel, \"Elektrik sektörü otomasyon sistemleri üzerine belli bir noktaya geldi, firmaların akıllı bina teknolojileri ile ilgili ürünleri var. Elektrik sistemi inşaatın yüzde 40\'ını oluşturuyor. Bu noktada birçok akıllı ürün çeşitlerini fuarda göreceğiz. Türkiye\'de çok ciddi teknolojik gelişmeler var. Firmalar Ar-Ge çalışmaları yapıyor. İşte bu ürünler fuarda sergilenecek\" dedi.