Geleceğin bilim adamları nasıl yetiştirilecek?

Geleceğin bilim adamlarını yetiştirmek için okullarda uygulanan fen ve teknoloji eğitiminin nasıl olması gerektiği konusu, 60'a yakın ülkeden bilim adamlarının katılımıyla Türkiye'de ele alınacak.



Okullardaki fen ve teknoloji eğitiminin geliştirilmesi temel amacıyla faaliyet gösteren International Organization for Science and Technology - Uluslararası Fen ve Teknoloji Eğitimi Organizasyonu'nun (IOSTE) 13'üncü Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) ev sahipliğinde 21-16 Eylül günleri arasında Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılacak.



IOSTE Uluslararası Yönetim Kurulu Üyesi ve Sempozyum Sekreteri Dr. Bülent Çavaş, AA'ya yaptığı açıklamada, IOSTE'nin soğuk savaşın hüküm sürdüğü 1979 yılında fen ve teknoloji eğitiminde politik ve ideolojik sınırların aşılarak, eğitimciler arasında etkileşimin artırılması ve bu yolla insanların formel eğitimlerinin kaçınılmaz bir parçası olan fen ve teknoloji eğitiminin geliştirilmesi amacıyla Kanada'da kurulduğunu söyledi.



Günümüzde 60'ı aşkın ülkenin üye olduğu organizasyonun, fen ve teknoloji ile toplum ilişkisinin kurulmasına büyük önem verdiğini ve bu kapsamda "ulaşılan bilimsel imkanların barışçıl amaçlarla kullanılması gerektiği" düşüncesinin yaygınlaştırılması ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Dr. Çavaş, organizasyonun, kuruluşundan bu yana her 2 yılda bir gerçekleştirdiği sempozyumlarla fen ve teknoloji eğitiminin nasıl olması gerektiği konusunu ele aldığını anlattı.



Türkiye'deki fen ve teknoloji eğitimi



Dr. Çavaş, bu yıl 13'ncüsü düzenlenecek IOSTE Sempozyumunun üye ülkelerin neredeyse tamamından, bilim insanlarının katılımıyla Türkiye'de yapılacağını kaydetti.



Türkiye'de gerçekleştirilecek sempozyumun, okullarda fen ve teknoloji eğitiminin geliştirilmesi, bilimle toplum bağının kurulabilmesi için tüm dünya için olduğu gibi Türkiye için de büyük önem taşıdığını dile getiren Dr. Çavaş, şöyle konuştu:



"Dünyada en son yapılan, fen ve teknoloji eğitimine yönelik karşılaştırmalı çalışmalarda ülkemiz çok olumlu bir tablo çizmiyor. Yani, öğrencilerimizin fen teknoloji ve matematik başarılarına bakacak olursak, diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda, pek olumlu bir tablonun çıkmadığını görüyoruz. OECD tarafından son olarak 2006 yılında organize edilen bu alandaki ölçüm çalışması olan PISA'da, katılımcı yaklaşık 40 ülke içinde son sıralarda yer alıyoruz.



Milli Eğitim Bakanlığı, bu ölçüm çalışmasını yakından takip ediyor ve bunun ışığında düzenlemeler yapıyor. Bu kapsamda 2000 yılında beri bakanlık, İlköğretim Genel Müdürlüğü, çok büyük çalışmalar yaptı. İlköğretim programları

yeniden yapılandırıldı. 'Yapılandırmacılık' kuramı ışığında programlar baştan başa değiştirildi, kitaplar yenilendi. Kitap komisyonları kuruldu, kitaplar tekrar tekrar çok ince ayrıntılarıyla incelendi. Şimdi böyle bir ortamda, ülkemizde fen ve teknoloji eğitimin yeniden yapılandırıldığı bir ortamda, böyle bir sempozyumun Türkiye'de yapılması, bu alandaki araştırıcıların yurt dışındaki meslektaşlarıyla bir araya gelip fikir alışverişinde bulunmaları açısından büyük önem taşıyor."



Dünya barışına katkı



Türkiye'de yapılacak IOSTE Sempozyumunun, Türkiye'de fen ve teknoloji eğitiminin gelişimine ışık tutacak olmasının yanı sıra dünya açısından da farklı değere sahip olduğunu dile getiren Dr. Çavaş, "kuruluşundan bu yana, ilk defa bir IOSTE sempozyumun, Orta Doğu, Kafkaslar gibi her zaman sorunlu bölgelerin hemen yakınında düzenlenecek olması, IOSTE'nin, fen ve teknoloji alanındaki imkanların barışçıl amaçlarla kullanılması gerektiği ilkesinin, bölge ülkelerine ve tüm dünyaya daha iyi ulaştırılması, anlatılması imkanı verecektir" dedi.



140'ı yabancı 220 araştırmacı katılacak



Sempozyuma katılım hakkında da bilgi veren Dr. Çavaş, Kuşadası'nda düzenlenen bilimsel etkinliğe, fen ve teknoloji eğitimi alanında 140 yabancı, 80 de Türk araştırmacının katılacağını bildirdi.



Sempozyumda, aralarında 2005 yılında "Dünya Fizik Eğitimi Ödülü" sahibi, Norveç Oslo Üniversitesinden Svein Sjoberg ile fen teknoloji eğitimi alanındaki dünyadaki en önemli isimlerden İngiltere King's College'den Justin Dillon'un da bulunduğu 7 çağrılı konuşmacının yer alacağını anlatan Dr. Çavaş, şu bilgileri verdi:



"Sempozyumda fen ve teknoloji eğitiminin durumunu ortaya koyan, sorunlara çözüm üreten 170 tane bireysel bildiri, 30 tane poster çalışması sunulacak. Etkinlikte ayrıca 2 mini sempozyum daha yapılacak ve bunlardan ilkinde 'Amerika'da fen ve teknoloji alanında neler olup bitiyor' konusu, diğerinde ise bir AB projesi olan 'Fen okur yazarlığının Avrupa'daki boyutu' konusu ele alınacak."