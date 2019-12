Geleceğin antrenörleri Hacettepe'de yetişiyor

Hacettepe Üniversitesi, olimpik 10 branşta geleceğin antrenörlerini yetiştiriyor.



Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü’ne, olimpik 10 branşta öğrenim görmek amacıyla, her yıl toplam 30 öğrenci kabul ediliyor.



Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü’ne kabul edilen öğrencilere, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, badminton, atletizm, yüzme, cimnastik, tenis ve halter branşlarında antrenörlük eğitimi veriliyor. Her yıl yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ve özel yetenek sınav sonuçlarına göre okula kabul edilen 30 öğrenci, 1 yıl yabancı dil eğitimi olmak üzere toplam 5 yıl eğitim alıyor.



Çeşitli spor dallarıyla uğraşan gençlerin büyük ilgi gösterdiği Spor Bilimleri ve Antrenörlük Bölümü’ne, kaliteli eğitimin devam etmesi adına her yıl yalnızca 30 öğrenci kabul ediliyor. İlginin yüksek olmasına rağmen kontenjan sayısı kesinlikle artırılmıyor. Adayların seçiminde spor özgeçmişlerinin özellikle dikkate alındığı bölümde, öğrenciler, teorik eğitimin yanı sıra insan psikolojisi ve anatomisi gibi dersleri de takip edebiliyor. Bölümde öğrenciler zorunlu derslerin dışında kendi branşlarına özel derslere de katılarak alanlarında uzmanlaşıyor.



Turkcell Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Ankaragücü, Ankaraspor ve Hacettepe başta olmak üzere, "3 büyükler" olarak tanımlanan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’de de görev alan mezun ya da öğrenciler, eğitim aldıkları diğer olimpik branşlarda faaliyet gösteren kulüplerde de çalışma imkanına sahip oluyor.