Geleceğin annelerine obezite uyarısı

Aralarında Edinburgh Üniversitesi'nden bir ekibin de bulunduğu araştırmacılar, şişman annelerin dünyaya getirdiği çocukların ileri yaşlarda büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceğini söyledi.

BBC Türkçe'nin yaptığı habere göre, doğum yapabilecek yaştaki kadınlarda obezitenin engellenmesi için hemen harekete geçilmesi gerektiği bildirildi.

Araştırmada, her hamile kadının, gelecekte çocuklarının sağlığını düşünerek diyetisyen ve psikologlarla işbirliği içinde olması gerektiği vurgulandı.

Anne adaylarının sağlığının, çocuklarının sağlığı üzerinde kalıcı etkileri olup olmayacağını araştıran bilim insanları, Avrupa çapında yapılmış çeşitli araştırmaları bir araya getirdi.

'Kalıtsal sorunlar'

13 bin kişiyi kapsayan araştırma, şişman annelerin doğurduğu bebeklerin ilerki yaşlarda kalp hastalığı, felç veya Tip 2 diyabet gibi hastalıklara yakalanması olasılığı daha yüksek.

Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan bir diğer analizde, hamilelik döneminde obez kadınların, zayıf kadınlara kıyasla beklenmelerinde daha fazla doymuş yağ ve daha az vitamin ile mineral aldığını ortaya koydu.

Hayvanlar arasında yapılan çalışmalar da dahil, daha önceki araştırmalarda yağ oranı yüksek besinler yiyen kadınların plasentasının, stres hormonu kortisol karşısında cenine daha az koruma sağladığı belişlenmişti.

Doğan bebeklerin de daha küçük olduğu ve ilerki yaşlarda duygusal bozukluklar geçirme olasılıkları bulunduğu saptanmıştı.

Önemli olan dengeli beslenme

Projenin başkanlığını yapan İtalya'nın Pisa kentindeki Ulusal Araştırma Konseyi'nden Dr. Patricia Iozzo, "Obezitenin önlenmesi ve geleceğin anneleri olacak genç kızların aşırı kilolu olmasının engellenmesi gerekiyor" dedi.

"Özellikle hamileliğin son ayları çok önemli." diyen Dr. Iozzo, hamilelerin son dönemlerinde sağlıksız düzeyde kilo alınmasının, kandaki yağ ve şeker oranı da dahil bebeklerin metabolizmasını olumsuz etkilediğini kaydediyor.

Dr. Iozzo, "Anneler çocuklarının gelecekteki sağlığını düşünerek hamilelik sırasında pek çok önlem alabilir. Ama hiçbir şekilde yemek yememeleri gerektiğini söylemiyoruz. Dengeli bir şekilde beslenmeliler ve fiziksel olarak aktif kalmaya özen göstermeliler. Tüm anne adaylarının hamilelik süresince yalnızca ebe ve doktorlara değil, diyetisyen ve psikologlara da erişimi olmalı.

İngiltere Ebelik Kurumu'ndan Louise Silverton ise "Kadınlar hamile kalmadan önce ideal kilolarında olmalı. Eğer kilo veremiyorlarsa da gerekli desteği almalılar ve beslenmelerine dikkat etmeliler" dedi.

Kadınlara doğum sonrasında da sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürümeleri tavsiye ediliyor.