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Ekonomi

Geleceğin akıllı otellerinde bagajları robotlar taşıyacak

Elif Varan / İstanbul, 30 Kasım (DHA) - Çin’deki akıllı otellerde, bagajları taşımak için robotların kullanacağı, daha kolay check-in işlemleri için yüz tanıma sistemlerinin kullanacağı ve klimayı açmak için telefonlara yüklenecek akıllı anahtarlar kullan

30 Kasım 2018 17:45

Elif Varan / İstanbul, 30 Kasım (DHA) - Çin’deki akıllı otellerde, bagajları taşımak için robotların kullanacağı, daha kolay check-in işlemleri için yüz tanıma sistemlerinin kullanacağı ve klimayı açmak için telefonlara yüklenecek akıllı anahtarlar kullanacağı duyuruldu.
Çin’in 300 milyon kayıtlı çevrimiçi seyahat hizmetleri şirketlerinden biri olan CTPAR’ın CEO’su Jane Sun konuyla ilgili olarak, “Bence bu gerçekleşecek çünkü dünyadaki mevcut işçilik maliyeti artacak ve programlanabilir bir şey yapmak için makineler kullanmak mantıklı olacak. Müşterinin memnun olduğundan ve verimliliğin artırıldığından emin olmak için çok uygun bir yol” dedi.

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