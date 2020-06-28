"Geleceğimiz için Birleş": Sanatçılar, dünya liderleri ve bilim insanları Koronavirüs'le mücadele için online zirvede buluştu

Dünyaca ünlü sanatçıları, liderler ve bilim insanları dün yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden insanlara destek olmak için "Küresel Hedef: <iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/cFJWYsoxmvo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>" zirvesine katıldı. Koronavirüs'le mücadelede dezavantajlı gruplara destek olunması çağrısı yapılan zirvede Shakira'dan Miley Cyrus'a pek çok sanatçı online konser düzenledi.

Global Citizen ve Avrupa Konseyi işbirliğinde gerçekleşen etkinlik internet üzerinden ve bazı televizyon kanallarında yayınlandı. Global Poverty Project tarafından 2012'den bu yana her yıl düzenlenen müzik festivali de internet ortamına taşındı.

Etkinlikte özellikle Covid-19 pandemisinde ortaya çıkan yetersiz sağlık hizmetlerinin sona ermesi, ilaca ve tedaviye eşit erişim sağlanması mesajı verildi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Britanya Başbakanı Boris Johnson gibi liderler de etkinlikte konuşma yaptı.

İşbirliğinin bir tarafı olan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Dünya bu pandemiden ancak aşılar, tedaviler erişilebilir ve ihtiyacı olan herkes için ulaşılabilir olunca kurtulacak. Bugün yapılan taahütler ve Avrupa'nın katkısı bizi bu hedefe yaklaştırıyor. Toplayıcı gücümüzü kamu yararı için kullanacağız. Bu virüsü yenmek için güçlü bir birlik var" dedi.

Etkinlikte dünya liderleri, şirketler ve hayırseverler Covid-19 salgınıyla mücadele için toplam 6.9 milyar dolarlık taahhütte bulundu.

Online konserler

Dünya liderleri, bilim insanları ve uzmanların konuşmalar yaptığı etkinlikte aynı zamanda dünyaca ünlü yıldızlar şarkı söyledi. Shakira, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus gibi isimler pandemi döneminde dünyaya destek mesajı veren şarkılar seslendirdi.