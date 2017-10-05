Geleceği şekillendirecek yazılımlar İstanbul'da büyük ilgi gördü

İstanbul, 5 Ekim (DHA) - Tasarım dünyasını şekillediren yazılımlar İstanbul\'da görücüye çıktı. Geleceğin tasarımlarının masaya yatırıldığı konferansta bine yakın katılımcı yer aldı. Yeni beceriler edinme, inovatif yaklaşımları tanıma ve son teknolojileri takip edebilme olanağı sağlayan Autodesk Unıversity yerli ve yabancı pek çok konuşmacıyı ağırladı.

Autodesk\'in tasarım dünyası ve profesyoneller için düzenlediği uluslararası Autodesk Unıversity etkinliğinin İstanbul ayağı bine yakın katılımcıyla yapıldı. Bu sene üçüncü kez düzenlenen ve tüm gün süren program; \'Game of Thrones\' dizi müzikleriyle başlayıp biten ancak arasında Autodesk için bestelenen özel bölümlerin de yer aldığı eser, orkestra performansı ile katılımcılara duyuruldu. Autodesk Türkiye Ülke Lideri Murat Tüzüm’ün yaptığı açılış konuşmasında, “Bu sene bine yakın kişiyi ağırladık. Autodesk olarak dünyaya hayallerini gerçeğe dönüştürmek için yardımcı araçlar sağlıyoruz. Bu araçlarla yaratıcı fikirlerinin oluşmasına katkıda bulunuyoruz” dedi.

Autodesk Unıversity uluslararası bir etkinlik olduğunu dile getiren Tüzüm, \"Dünyada ABD dışında 13 tane şanslı ülkede daha düzenleniyor Türkiye\'de bu etkinliğin yapıldığı ülkelerden bir tanesi. Burası hem Autodesk uzmanlarını hem de sektör profesyonellerinin kendi deneyimlerini, bakış açılarını ve yenilikçi üretimlerini buraya getirdikleri bir paylaşma ortamı aslında. Biz burada teknolojilerimizi anlatıyoruz ama bununla birlikte Autodesk çözümlerini kullanarak çeşitli uygulama geliştiren müşterilerimizde kendi uygulamalarını anlatıyorlar\" diye konuştu.

\"Bilgisayarların sadece nesne olmaktan çıkıp tasarım ortağı haline getirilmesini hedefliyoruz\"

Konferansta \'Tasarım Dünyasının Geleceği\' başlıklı sunum yapan Autodesk Global Satış ve Hizmetler Başkan Yardımcısı Callan Carpenter, \"Autodesk olarak bizim gelecekle ilgili geniş bir vizyonumuz var. Yapmaya çalıştığımız şey her şeyin dijital hale gelmesini sağlamak. Bilgisayarların sadece kullanılan nesneler olmaktan çıkıp mühendisler ve herkes için tasarım ortağı haline gelmesi asıl hedefimiz bu geleceğe dair. Önümüzdeki 25 yıl içerisinde 7 milyon insan daha şehirde yaşamaya başlayacak bütün bu insanların elektrik, ulaşım, satın alınabilir ev gibi ihtiyaçları olacak bütün bunları karşılamak için bu teknoloji işimizi kolaylaştıracak\" açıklamalarında bulundu.

\"Dijital ortamda size özel ayakkabı üretebiliyoruz\"

Konferansın bir başka konuşmacısı ve \'The Future of Making\' ,\'Imagine, Design, Create\' kitaplarının yazarı Tom Wujec ise şunları söyledi:

\"Özellikle üretim ve inşaat alanında tasarım teknolojisi çok fazla yön değiştiriyor. Bu teknoloji çok fazla şey yapmamıza olanak sağlıyor. Birçok şeyi yakalayabiliyor, yön değiştirebiliyor ve yaratabiliyoruz. Yakalamak dediğimiz şey aslında dijital ortama istediğimiz çevreyi adapte edebilmek ve aynı zamanda davranışları da yakalamak. Bilgisayarda işleyebilme özelliği daha iyi çözümler üretmemizi sağlıyor daha iyi binalar, arabalar yani bilgisayarda daha analitik işlemler yapabilmemizi sağlıyor. Bu işlemlere örnek vermem gerekirse şuan koşu için spor ayakkabı üretebiliyoruz. Sadece sizin için tasarlanmış, size özel spor ayakkabı. Mesela ayağınızı tarayabiliyor, ayağınız çok simetrik olmayabilir. Bilgisayarda ayakkabının sizin için ne yapmasını istediğinizi seçmenize olanak sağlayan bir düğme var. Bunu tamamen siz seçebiliyorsunuz. İyi bir basket oyuncusu mu, uzun mesafe koşucusu mu? yoksa sadece modaya uygun bir ayakkabı mı buna karar veriyorsunuz. Tüm seçme işlemleri tamamlandığında bilgisayar robotik araçlarla bunu sizin için oluşturuyor ve 18 ayda değil 2 günde içinde bunları yapıyor. Bu hem sizin için, hem kullanıcı için hem de dünya için çok iyi çünkü bunlar sürekliliği olan şeyler.\"

Autodesk University İstanbul’un öğleden sonraki bölümü ise teknik oturumlar ve bilgisayarlı uygulama çalışmaları ile devam etti. Mimari, Mühendislik ve İnşaat Sektörü Oturumları, Üretim Sektörü Oturumları ve Türkiye’den Kullanıcı Deneyimleri farklı uzmanlık dallarından gelen profesyonellere hitap eden bölümler oldu.

Autodesk Galeri bölümünde geleceğin parçaları yer alıyor

Etkinlik dikkat çeken bir başka bölümü de Autodesk Galeri idi. Autodesk Galeri bölümünü ziyaret eden katılımcılar 3D Printer ile yapılan uygulamaları inceleme fırsatı buldu. Bu bölümde çocukken geçirdiği kazası sonrasında sağ bacağını kaybeden 2012 Paralimpik Oyunları Gümüş Madalya sahibi ünlü sporcu Denise Schindler’in hikâyesi en dikkat çeken ayrıntılardan biriydi. Autodesk Bulut tabanlı tasarım yazılımı ve 3D Printer kullanılarak tasarlanan yeni protez bacağın hikayesi ve bu teknolojinin spor alanında yapacağı olumlu etki katılımcılarla paylaşıldı. Hollanda da dijital tasarım teknolojisi, robotik ve geleneksel sanayi üretimini birleştiren MX3D teknolojisi kullanılarak inşa edilen köprü ve Apollo 11 uzay kapsülünün içerisinde gezinme ve içindeki nesnelere daha yakından bakabilme deneyimini yaşatacak bir VR gözlüğü de ilgi çeken diğer galeri parçaları arasında yer aldı.

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