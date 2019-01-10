Geleceği merak konusuydu; Seleznyov, Malaga'ya transfer oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un golcü oyuncusu Yevgen Seleznyov, İspanyol temsilcisi Malaga'ya transfer oldu.

Adı bir dönem Galatasaray'la da anılan oyuncunun geleceği merak konusuydu. 2017-2018 sezonunun devre arasında Akhisarspor'a transfer olan ancak bu sezon kadro dışı bırakılan Seleznyov'un Malaga'ya transferi gerçekleşti.

İspanyol temsilcisi, Seleznyov ile sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu.

Akhisarspor'un bu transfer için Malaga Kulübünden bonservis ücreti alacağı öğrenildi.

Türkiye kariyerinde Akhisarspor ve Kardemir Karabükspor formaları giyen Seleznyov'un 61 maçta 22 golü bulunuyordu.