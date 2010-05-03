Geleceğe yolculuk gerçek mi oluyor?

T24-

“Stephen Hawking’in Evrini” isimli belgesele konuşan fizikçi “Eskiden zaman yolculuğu hakkında konuşmaktan kaçınıyordum çünkü beni ’deli’ olarak damgalamalarından korkuyordum. Ancak artık konuşacağım. İlerde geleceği kolonize edebileceğiz” dedi.Hawking’in bahsettiği uzay gemisi zamanın hızını yüzde 98 oranında aşacak, bu sayede etkisi de çok büyük olacak. Hawking böylesi bir aracın hızının saatte 1 milyar km’ye ulaşabileceğini öne sürüyor. Bu hıza ulaşmak 6 yıl sürebilir. Gemideki tek bir gün dünyada 1 yıla denk düşer. Bu hızda bile gemidekilerin galaksinin ucuna seyahat etmeleri 80 yıl alır. Ancak Hawking, geçmişe doğru zaman yolculuğunun imkansız olduğunu düşünüyor