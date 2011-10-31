T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Geleceğe Türkiye'de hazırlanıyorlar İSTANBUL (A.A)

31 Ekim 2011 14:56

-Geleceğe Türkiye'de hazırlanıyorlar İSTANBUL (A.A) - 31.10.2011 - Son 60 yılın en büyük kıtlığını yaşayan Somali'den, başvuru yapan 10 bin öğrenci arasından seçilerek Türkiye'ye getirilen 354 öğrenci, 20 değişik ilde lise ve üniversite eğitimi almaya başladı. İlk olarak Türkçe eğitimi verilen ''Somali'nin geleceği'' gençler, doktor ve mühendis olarak ülkelerine dönmeyi umut ediyor. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın öncülüğünde Kimse Yok Mu Derneği ile yapılan protokol gereği Türkiye'ye gelen 354 öğrenciden 8'i, Fetih Koleji'nde eğitime başladı. Öğrencilerden 15 yaşındaki Said Mohamed Ahmed, 15 kardeş olduklarını belirterek, ''Somali'de de okula gidiyordum. Ailem, yurt dışında okuyacağım için çok mutlu oldu. Ben de bu okulda okumaktan dolayı çok mutluyum. Burada yaşamak çok güzel. Hiç bir sıkıntım da yok'' dedi. Ahmed, okul bittikten sonra Türkiye'de tıp eğitimi almak istediğini ifade ederek, ''Okul bitince de ülkeme gitmek istiyorum, çünkü orada çalışmak gerekiyor'' diye konuştu. Öğrencilerden Ahmad Ali de 6 kardeş olduklarını ve hepsinin okuduğunu belirterek, düşüncelerini ''Ailem çok mutlu. Çünkü eğitim aldıktan sonra ülkeme geri döneceğimi ve oradaki insanlara hizmet edeceğimi biliyorlar. İstanbul'da olmaktan çok mutluyum. Çünkü burada her şeyi bulabiliyorum. Doktor olmak istiyorum. Bizim ülkede savaş sürüyor. Yaralılara yardımcı olmak istiyorum. Bir hastane açmak ve onları tedavi etmek istiyorum'' sözleriyle dile getirdi. Öğrencilerin bir bölümü doktor olarak ülkesindeki yaralıları tedavi etmek, bir bölümü de mühendis olarak ülkelerini yapılandırmak istiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24