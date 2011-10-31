-Geleceğe Türkiye'de hazırlanıyorlar İSTANBUL (A.A) - 31.10.2011 - Son 60 yılın en büyük kıtlığını yaşayan Somali'den, başvuru yapan 10 bin öğrenci arasından seçilerek Türkiye'ye getirilen 354 öğrenci, 20 değişik ilde lise ve üniversite eğitimi almaya başladı. İlk olarak Türkçe eğitimi verilen ''Somali'nin geleceği'' gençler, doktor ve mühendis olarak ülkelerine dönmeyi umut ediyor. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın öncülüğünde Kimse Yok Mu Derneği ile yapılan protokol gereği Türkiye'ye gelen 354 öğrenciden 8'i, Fetih Koleji'nde eğitime başladı. Öğrencilerden 15 yaşındaki Said Mohamed Ahmed, 15 kardeş olduklarını belirterek, ''Somali'de de okula gidiyordum. Ailem, yurt dışında okuyacağım için çok mutlu oldu. Ben de bu okulda okumaktan dolayı çok mutluyum. Burada yaşamak çok güzel. Hiç bir sıkıntım da yok'' dedi. Ahmed, okul bittikten sonra Türkiye'de tıp eğitimi almak istediğini ifade ederek, ''Okul bitince de ülkeme gitmek istiyorum, çünkü orada çalışmak gerekiyor'' diye konuştu. Öğrencilerden Ahmad Ali de 6 kardeş olduklarını ve hepsinin okuduğunu belirterek, düşüncelerini ''Ailem çok mutlu. Çünkü eğitim aldıktan sonra ülkeme geri döneceğimi ve oradaki insanlara hizmet edeceğimi biliyorlar. İstanbul'da olmaktan çok mutluyum. Çünkü burada her şeyi bulabiliyorum. Doktor olmak istiyorum. Bizim ülkede savaş sürüyor. Yaralılara yardımcı olmak istiyorum. Bir hastane açmak ve onları tedavi etmek istiyorum'' sözleriyle dile getirdi. Öğrencilerin bir bölümü doktor olarak ülkesindeki yaralıları tedavi etmek, bir bölümü de mühendis olarak ülkelerini yapılandırmak istiyor.