Geleceğe geri sayan sergi ZERO, kapılarını sanatseverlere açtı

II. Dünya savaşı sonrasında Almanya’da doğan uluslararası sanat akımı Zero’nun yenilikçi ve dinamik ruhunu Türkiye’deki sanatseverlerle buluşturacak olan 'ZERO' sergisi, kapılarını açtı. Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki sergi, Zero akımı kurucuları Heinz Mack, Otto Piene, Günther Uecker’in eserleri ile akıma dahil olmuş önemli sanatçılar Yves Klein, Piero Manzoni ve Lucio Fontana’nın farklı tekniklerde ürettiği 100’ün üzerinde eseri bir araya getiriyor. Serginin küratörlüğünü ise Zero Vakfı yöneticisi ve küratör Mattijs Visser üstlendi.

2014’te dünyanın en önemli müzelerinden biri olan New York Guggenheim’da ziyarete açılan ZERO sergisi, New Yorklu sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Bu kapsamlı sergi vasıtasıyla Zero akımı, bir anlamda tekrar keşfedilirken akıma ait eserler, 2015 yılında farklı bir kurguyla Berlin Martin-Gropius-Bau galerilerinde sergilendi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’nın 19 farklı müze, galeri ve özel koleksiyonundan eserlerin yer alacağı İstanbul sergisi, 10 Ocak 2016 tarihine kadar açık kalacak.

'Zero'da beraber çalışmak ve eserin sonucundan çok yapım süreci önemseniyor'

Mattijs Visser (Küratör): “Ben Zero’nun başladığı yıl doğdum ama akımın bugüne hitap edebileceğini biliyorum. Zero tarihi bir durum olduğu kadar güncel de aynı zamanda. Genç sanatçıların Zero’yu bu kadar sevmelerinin sebebi, Zero’nun zihinsel yönden ve konsept bakımından sınırları aşan bir yapısının olması. Zero’da beraber çalışmak önemseniyor. Bir eser üretmek konusunda da sanat eserinin sonucundan değil yapılma sürecini önemsiyorlar. Bunu yaparak yalnız olmadıklarını hissediyorlar. Zero İstanbul sergisi için az sayıda sanatçıyı ama mümkün olduğu kadar çok eseri göstermeyi tercih ettik. Bu yüzden İstanbul sergisinde akımın üç kurucu ismi Heinz Mack, Otto Piene, Günther Uecker’in işlerine özellikle yer vereceğiz. Ayrıca kurucu rolündeki Fontana’nın da işleri yer alacak. Zero’yu en iyi şekilde anlatmayı amaçladık. Sergide sanatçıların eserlerini, belli kavramlara göre yoğun ama sade biçimde sergilemeyi hedefliyoruz.”

Nazan Ölçer (SSM Müdürü): “II. Dünya Savaşı sonrası dünyanın yaşadığı maddi ve manevi yıkıma karşı geleneksel sanat anlayışını sıfırlayarak aydınlık, ışık ve şeffaflık dolu yepyeni bir dünya vaadiyle yola çıkan ZERO akımını Akbank Sanat işbirliğiyle Sakıp Sabancı Müzesi’nde ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Aktif olduğu dönemde sınırları aşarak bir çok ülkedeki sanatçıların katılımıyla yepyeni malzeme ve tekniklerle bireysel ve toplu üretimlere alan açmış, dünya avangart sanatını şekillendirmiş bu akımın Türkiye’deki sanat dünyasını da derinden etkileyeceğine inanıyoruz.”