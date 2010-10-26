T24- Sinema tarihinin en önemli filmlerinden 'Geleceğe Dönüş' üçlemesinin 25. yılında tüm ekip bir araya geldi. Ekip sadece 25. yılı değil aynı zamanda üçlemenin Blu-Ray formatında raflarda yer almasını da kutladı.





Robert Zemeckıs'in yönettiği, konusuyla, çekimleriyle ve kadrosuyla 1985'de gösterime girdiğinde büyük beğeni toplayan 'Back to the Future/ Geleceğe Dönüş' 25 yaşında.





Elde ettiği 380 milyon dolarlık hasılat dönemin en iyi gişe başarısını da elde eden filmin ardından ikincisi ve son olarak da üçüncüsü geldi.





Milyonlarca kişi, Marty McFly ile Doktor Emmett Brown'ın zamanda yolculuk ederken başlarından geçenleri defalarca izledi.



Ve serinin ilk filminin 25. yılında tüm ekip yine biraraya geldi. Marty'i canlandıran Michael J. Fox, Dr. Brown'ı oynayan Christopher Llyod kameraların karşısında yine birlikteydiler.



İlk filmin 25. yılında, serinin üçlemesi Blu-Ray formatında ABD ve Kanada'da raflardaki yerini de aldı.





(ntvmsnbc.com'un haberi)





