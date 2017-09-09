'Gel seni okuyayım' dedi, tacizden gözaltına alındı

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de S.E.’nin evine dua okuyacağını söyleyerek gittikten sonra kadının çeşitli yerlerine dokunarak cinsel tacizde bulundugu öne sürülen N.A. gözaltına alındı.

Merkez Melikgazi İlçesi Hunat Mahallesi Postalar Geçidi Sokak\'ta ev kadını 36 yaşındaki S.E., daha önceden tanıdığı 67 yaşındaki N.A. ile oturdukları bina önünde karşılaştı. Kadının apartman dairesine giren N.A., “Gel seni okuyayım” dedi. Kadından olumlu yanıt alan N.A., gittiği evde dua okuduğu sırada iddiaya göre S.E.\'nin çeşitli yerlerine dokundu. Bağırmaya başlayan S.E., N.Ay\'yı evden kovarak polisi aradı. Gözaltına alınan N.A’nın sorgusuna devam ediliyor.