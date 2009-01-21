Gel Ceza! Birlikte 'İtiraz' edelim!

Müslüm Gürses, 'İtirazım Var' şarkısında rapçi Ceza ile düet yaptı. Birlikte çalışma kararı alan ikili, 22 konserde aynı sahneyi paylaşacak. İlk konser 21 Şubat'ta.



Akşam'ın haberine göre; ünlü arabeskçi Türkiye'nin en ünlü rapçisi Ceza ile birlikte çalışma kararı aldı. Müslüm Baba son albümünde yer alan 'İtirazım var' şarkısına düet yapan ikili, bundan sonra da birlikte konserler verecek. İlk konser 21 Şubat tarihinde Eskişehir Porsuk Kapalı Spor Salonu'nda.



Efendi bir çocuk



İkili bu buluşmanın ardından önce Adana, Konya, İstanbul, Ankara ve İzmir'i de kapsayan 11 şehirlik Türkiye, sonra da 11 şehirlik Avrupa turnesine çıkacak. Sahneye önce Gürses gelecek ve 45 dakika şarkı söyleyecek, ardından Ceza sahne alacak. Finali ise Arabesk'in Kralı ile Rap'in Kralı birlikte yapacak.



Bu şaşırtıcı işbirliği için konuşan Müslüm Gürses, 'Ceza, Türkiye'nin en önemli genç sanatçılarından biri. Kendisinin çalışmalarını zaten biliyordum. Böyle bir buluşma gündeme gelince de hemen kabul ettim. Ne de olsa Ceza, duruşu olan, efendi bir çocuk. Şarkılarında o da yalanlara, yanlışlara, haksızlığa itiraz ediyor, tavrını açıkça gösteriyor. Müzik çevrelerinde bu tarz ortaklıkları herkes şaşkınlıkla karşılıyor. Ne var bunda, müzik evrensel değil mi? Eskiden Teoman'ın şarkısını söylediğim için de tefe koydular ama ne oldu? Herkes o şarkıyı benim yorumumla da çok beğendi. Müzikte kısıtlama olmaz' dedi.



