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Spor

Gekas Türkiye'ye dönüyor

Sivasspor Başkanı: Gekas ile prensip anlaşmasına vardık; devre arasında kadromuzu güçlendireceğiz

10 Aralık 2016 20:30

Süper Lig'de oynadığı dönemde attığı gollerle adından söz ettirmeyi başaran Theofanis Gekas, tekrar Türkiye'ye dönüyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Eskişehirspor'dan İsviçre ekibi Sion'a imza atan Theofanis Gekas, TFF 1. Lig takımlarından Sivasspor'la anlaştı. Konuyla ilgili açıklamayı Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Göztepe ile oynadıkları maçtan sonra yaptı. Kanal 58'e konuşan Otyakmaz, "Gekas ile prensip anlaşmasına vardık. Devre arasında kadromuzu güçlendireceğiz. Şimdi iş taraftarlarda" diye konuştu.

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