-GEITHNER: BÜYÜME İÇİN DOLARI ZAYIFLATMIYORUZ SEUL (A.A) - 11.11.2010 - ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner, ABD ekonomisinin büyümesi için kasti olarak para birimi doları zayıflatmadıklarını söyledi. CNBC'ye konuşan Geithner, ABD'nin bunu hiçbir zaman yapmadığını belirterek, doları hiçbir zaman rekabet avantajı sağlamak veya ekonominin büyümesi için kullanmadıklarını ifade etti. Geithner, bu tip bir uygulamanın hiçbir ülke için etkili bir strateji olmayacağını kaydetti. Eski Fed Başkanı Alan Greenspan, Financial Times gazetesinde yayımlanan makalesinde, ABD'nin zayıf dolar politikasının, dünyanın geri kalanında para birimlerinin değerini yükselteceğini yazmıştı. Geithner, bugün ve yarın Seul'de biraraya gelen G20 liderlerinin, G20 Maliye bakanlarının, para birimlerinin değerini düşürmekten kaçınmak ve aşırı cari dengesizlikleri engelleme kararını destekleyeceğine inandığını söyledi.