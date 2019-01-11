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Ekonomi

Geely Daimler hisselerinden vaz geçtiği iddialarını yalanladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Ocak (DHA) – Çin merkezli araba üreticisi Geely, Almanya’nın önde gelen araba üretim şirketi Daimler’den aldığı yüzde 9

11 Ocak 2019 18:45

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Ocak (DHA) – Çin merkezli araba üreticisi Geely, Almanya’nın önde gelen araba üretim şirketi Daimler’den aldığı yüzde 9.7’lik hissesinin yarısını bırakacağı yolundaki savları yalanladı.
Channel NewsAsia’dan Henry Yin Hang’in haberine göre söz konusu iddiaları yalanlayan Geely, geçen yıl Daimler hisselerinin yüzde 9.7’sini satın alarak Çin merkezli bir şirketin yaptığı en büyük çaplı yatırıma imza atmıştı.
Geely ve Daimler, Ekim 2018’de Çin’de bir araç çağırma ortaklığı üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

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