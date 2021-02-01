Gedson Fernandes transferinde Rui Costa detayı

Galatasaray'ın transferini Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Gedson Fernandes için Fatih Terim ve Rui Costa'nın özel olarak görüştüğü belirtildi.

Galatasaray, Gedson Fernandes'in kiralanması için futbolcu ve kulübü Benfica ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Gedson Fernandes ise bugün İstanbul'da olacak.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski öğrencisi Benfica Sportif Direktörü Rui Costa'yı arayarak transferin çözülmesini sağladı.

Kiralama bedeli 500 bin euro

Yapılan görüşmede Fernandes için el sıkışılırken, 5 aylık kiralama anlaşması yapıldı. Benfica'ya ödenecek 5 aylık kiralama bedelinin 500 bin Euro olduğu, Portekizli yıldıza ise sezon sonuna kadar 650 bin Euro ücret verileceği öğrenildi.

Benfica altyapısından yetişen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018'de A takıma yükseldi. Portekiz Ligi'nde 29 maça çıkan Fernandes, Avrupa kupalarında ise 18 müsabakada forma giydi. Geçen sezonun devre arasında Tottenham'a kiralanan genç futbolcu, 2 yarım sezonda toplamda 14 resmi maçta görev yaptı.