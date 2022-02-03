Gedson Fernandes'ten Beşiktaş açıklaması

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Gedson Fernandes, "Beşiktaş hakkında konuşmak istemiyorum. Bu seneye odaklıyım. Beşiktaş taraftarına bir mesaj veremiyorum şu an. Rizespor'un oyuncusuyum. Bir süre sonra transferimle alakalı başka şeyler olacak. Ben buraya elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim" dedi.

Çaykur Rizespor'un Portekiz ekibi Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Dün gerçekten yoğun bir gün geçirdik." diyen Gedson Fernandes, "Tüm işlemlerden sonra buradayız. Bu süreci çabuk bir şekilde hallettik. Rize'de olduğum için mutluyum. Çok farklı duygular yaşadım. Daha önce Türkiye'de yaşadım. Türk çayını seviyorum ve yeniden tatma imkanım oldu. Burada olduğum için mutluyum." dedi.

Diğer kulüplerden de teklifler aldığını söyleyen başarılı oyuncu, "Diğer tekliflerin bir önemi yok artık. Ben artık Rizespor oyuncusuyum. Elimden gelenin en iyisini göstereceğim. Benim için en önemli teklif Rizespor'undu." ifadelerini kullandı.

"83 benim için önemli." Portekizli futbolcu, "İlk giydiğim numaraydı. Bireysel amacımdan öte, takımın hedefine yöneleceğim. Ben buraya bireysel hedefler için değil takıma en iyi şekilde yardım etmek için geldim." dedi.

Beşiktaş açıklaması

Gelecek sezon Beşiktaş forması giyecek olan Gedson Fernandes, "Beşiktaş hakkında konuşmak istemiyorum. Bu seneye odaklıyım. Beşiktaş taraftarına bir mesaj veremiyorum şu an. Rizespor'un oyuncusuyum. Bir süre sonra transferimle alakalı başka şeyler olacak. Ben buraya elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Her gün daha iyisini vermeye ve daha iyi bir oyuncu olmaya çalışacağım. Bireysel hedeflerden daha çok takımsal hedeflere bakıyorum. Gelecek planlarımla ilgili daha ilerisini, daha sonra düşüneceğim." şeklinde konuştu.

Gedson, "Türkiye'de yaşadığım yer İstanbul çok güzeldi. Türkiye'de çok güzel ve sevecen insanlar var. Türkiye deyince benim aklıma bu arkadaşlık geliyor." dedi.

"Tahir Kıran'a teşekkür ediyorum." diyen genç futbolcu, "Benimle çok ilgilendi. Formanın renkleri çok hoşuma gitti. Umarım bana ve taraftarlara uğur getirir. Sadece bu sezona odaklıyım o yüzden gelecek sezon için bir mesaj veremiyorum." dedi.

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