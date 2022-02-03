Galatasaray istedi, Beşiktaş aldı, Rizespor'a kiralandı; ara transferde Gedson Fernandes rüzgârı

T24 Spor

Süper Lig'in ezeli rakiplerinin saha dışında yaşadığı transfer yarışı, bazı zamanlarda saha içinde verdikleri lig mücadelesi kadar önem taşıyor. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer dönemlerinde karşı karşıya gelmesi, birçok ikonik "çalım" hikâyesinin yazılmasını da beraberinde getirdi. Mehmet Topuz, Erkan Zengin, Alper Potuk, Mondragon ve İrfan Can Kahveci gibi akıllara kazınan transfer çekişmelerine dün itibarıyla bir yenisi daha eklendi.

Beşiktaş, Galatasaray'a transferi yılan hikâyesine dönen Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı. Geçen haftadan itibaren sarı-kırmızılıların anlaşmaya çok yakın olduğu belirtilen Fernandes için Benfica ile anlaşan siyah beyazlıların, Portekizli futbolcuya 5 yıllık imza attırması bekleniyor. Genç yıldız, bu sezonun kalan bölümünü ise, Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçirecek ve gelecek sezondan itibaren Beşiktaş takımına katılacak.

Ara transferde perdenin kapanmasına sayılı günler kalmışken, bu dönemde gündemdeki bir numaralı isim Gedson Fernandes oldu. Galatasaray'ın Portekiz ekibi Benfica ile günlerce süren görüşmelerinden olumlu bir sonuç çıkmadı. Sarı-kırmızılı ekip genç futbolcu için geri adım atarken, transferi Beşiktaş bitirdi. Benfica'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarılan siyah-beyazlılar, Fernandes'le de 5 yıllık anlaşma imzalayacak.

Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Fernandes yaz transfer döneminde de iki kulübü karşı karşıya getirmiş ancak Benfica ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. İşte Galatasaray'ın istediği, Beşiktaş'ın aldığı ve sezonun kalan kısmında Rizespor'da oynayacak olan Gedson Fernandes'in transfer hikâyesi:

Galatasaray ile Benfica'nın görüşmelerinden olumlu sonuç çıkmadı

Galatasaray'ın, önceki hafta Gedson için oyuncunun menajeri ile anlaştığı aktarılmıştı. Benfica kulübünün kiralama bedeli olarak sarı-kırmızılılardan 1 milyon euro istemesi ve 7,5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunda diretmesi, transferin çıkmaza girmesine neden oldu.

Teknik direktör Domenec Torrent'in, Portekizli futbolcunun bu sezon düzenli olarak oynamaması nedeniyle transferine sıcak bakmadığı, kaleci ve 6 numara transferi istediği de gelen haberler arasındaydı.

Sosyal medyanın gündeminde 1 numaraya yerleşti

Galatasaray taraftarı, sosyal medya platformu Twitter'da, Gedson Fernandes'in tekrar transfer edilmesi için sosyal medyadan Başkan Burak Elmas'a çağrı yaptı. "#GedsonuGetirElmas" hashtag'i Türkiye gündeminde 1 numaraya yerleşirken, taraftarların bu konuda 110 bin tweet attığı aktarıldı.

"İsteseydik alırdık"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş'ın Gedson transferi için Benfica ile anlaşmasının ardından, kulüp televizyonunda gündeme dair açıklamalar yaptı. Portekizli genç yıldızın alınmamasıyla ilgili konuşan Elmas, "Gedson görüştüğümüz oyunculardan biriydi. Menajerlerin bize ulaşmasına gerek yok. Biz o oyuncuyu istiyorsak onun menajeriyle konuşuruz. Gedson taraftarımızın çok sevdiği, genç bir yıldız adayı. Fakat bu kadro planlamamızda ve yabancı planlamamızda ilk öncelikle hızlı ihtiyacımız olan noktalara yöneldik. Sınırsız yabancı hakkı yok. Mevcut sözleşmesi olan oyuncularımız var. 22 Ocak 2022 tarihinde Benfica ile yazışma yaptık. Benfica bizden 2 sezon için 1 milyon Euro kira ücreti, 7.5 milyon Euro da satın alma istedi. 10 milyon Euro teklif gelirse o teklifle oyuncunun gitme hakkıyla ilgili teklif verdi. Kulübün finansal durumu açısından, önümüzdeki sene kadro planlaması açısından opsiyonumuzu açık bırakmaya karar verdik. Gedson’u isteseydik alırdık. Şu an önceliğimiz olmadığı için bu oyuncuyu almama kararı verdik. Şu anda ilgimiz yok. Sosyal medyada taraftarlarımızın duygularıyla oynayıp, onları yanlış şekilde yönlendirme amacı güden bir takım odakların çalışmaları var. Çoğu ile ilgili suç duyurusunda bulunduk" açıklamasını yaptı.

Galatasaray'ın Ghezzal ve Rosier hamlesine, Beşiktaş'tan Gedson misillemesi gelmişti

Galatasaray, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğunda önemli rol oynayan Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier için hamle yapmış ve siyah-beyazlı kulüp ile karşı karşıya gelmişti. Sarı-kırmızılılara Gedson misillemesiyle yanıt veren Kartal'ın, Benfica'nın kapısını çalarak Portekizli futbolcu için 7,5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif ettiği belirtilmişti.

Galatasaray, o dönem hem Ghezzal hem de Rosier ile anlaşma sağlayamamış ve Kartal, transferde mutlu sona ulaşmıştı. Cimbom'un önceki teknik direktörü Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Ghezzal transferinin gerçekleşmemesini maliyet yüküne bağlayan Başkan Burak Elmas, "Ghezzal'ı hocamız çok istedi. Bence Ghezzal'ın yaşı gereği son kontratı. Primleriyle birlikte, masada 3.8 milyon euro vardı. Bir-iki aylık takdir için Galatasaray'ın geleceğine büyük bir yük olacak transferi yapmama kararı aldık. Bu Ghezzal özelinde bir karar değil. 3 yıllık planlamamızda bu böyle olacak" ifadelerini kullanmıştı.

İki ezeli rakip, Gedson transferinde karşı karşıya gelse de Benfica ile anlaşmayı başaramamış 23 yaşındaki yıldız, Portekiz ekibinde kalmıştı.

Rizespor'dan Galatasaray'a gönderme

Beşiktaş'ın satın aldığı Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar Benfica'dan kiralayan Rizespor, genç oyuncunun transferini açıkladığı videoda sarı-kırmızılılara göndermede bulundu. Geçen sezondan itibaren Oğulcan Çağlayan krizi nedeniyle iki takım arasında yaşanan gerginliğin etkileri hâlâ devam ederken, Karadeniz ekibi Portekizli futbolcunun transferini açıkladığı videoda sarı-kırmızı renklere sahip bir takımın fotoğrafının kullanıldığı görüldü.

Öte yandan Rizespor Başkanı Tahir Kıran, sosyal medya platformu Instagram üzerinden kendi fotoğrafını "İntikam güzel şey" şarkısıyla paylaştı. Rizespor'un transferi açıklarken yaptığı gönderme ve Kıran'ın sosyal medya paylaşımı, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

"Galatasaray'la tersleşme gibi bir derdimiz yok"

Gedson'un kiralık olarak Rize'ye gelmesinin ardından konuşan Kıran, "Rizespor olarak Gedson Fernandes'i Benfica'dan kiraladık ve ücretinin tamamını biz ödüyoruz. Sezon sonundaki karar Beşiktaş'a ait. Yakın arkadaşım olan Ahmet Bulut, Gedson'u önerdi ve ben de 'isterim' dedim. Görüntülü konuşma yaptık, Gedson da gelmek istediğini söyledi. Sonuçta da Benfica, Gedson Fernandes'i bize kiraladı.

"Bizim kimseyle problemimiz yok. Galatasaray ile bir tersleşme gibi derdimiz de yok. Galatasaray da Fenerbahçe de Beşiktaş da Türk futbolunun lokomotifidir. Biz, kendi halinde bir Anadolu takımıyız.

Beşiktaş bonservisine talip olup yüzde 50'sini aldı. Gedson, sezon sonundan itibaren Beşiktaş'ın oyuncusu olacak ama duruma göre belki bir daha kiralarız, hatta bizde mutlu olursa şartları zorlayıp belki bonservisini biz alırız" dedi.