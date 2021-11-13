Gedson Fernandes ölümden döndü!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Benfica'nın 22 yaşındaki yıldızı Gedson Fernandes, aracıyla zincirleme bir trafik kazasına karıştı. Portekizli oyuncu, kazayı yara almadan atlatırken olay yerine gelen Benficalı yetkililer, Gedson'a evine kadar eşlik etti.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray forması giyen Gedson Fernandes, ciddi bir trafik kazasından yara almadan kurtuldu.



Portekiz basınında yer alan haberlere göre; bonservisi Benfica'da olan 22 yaşındaki yıldızın aracı Monte da Caparica'yı Montijo'ya bağlayan yolda önündeki araca çarptı.



Gedson'un yaptığı kaza sonrası zincirleme kaza meydana gelirken, Portekizli orta saha ve kazaya karışan diğer kişiler kazadan yara almadan kurtuldu.



Araçlarda ise maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi. Benficalı yetkililerin gerekli işlemler için hemen olay yerine geldiği ve Gedson'u evine kadar bıraktığı da ayrıca not düşüldü.