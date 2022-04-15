Gedson Fernandes Fenerbahçe maçında yok

Çaykur Rizespor'un Kayserispor'la oynadığı maçta sarı kart gören Gedson Fernandes cezalı duruma düştü. Portekizli futbolcu Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 33. haftasında düşme hattındaki Çaykur Rizespor, Kayserispor'a konuk oldu.

Karadeniz ekibi 67'de Pohlanpalo ile öne geçti. Ev sahibi takım ise 77'de Emrah Başsan ile skora denge getirdi.

Çaykur Rizespor'da maça ilk 11'de başlayan Gedson Fernandes 74'te sarı kart gördü. Portekizli futbolcu cezalı duruma düştüğü için gelecek hafta Rize'de oynanacak Fenerbahçe maçında yer alamayacak.

Devre arasında yeşil-mavili ekibe kiralık katılan Gedson Fernandes 9 maçta forma giydi ve 1 gol atarken, 2 asist yaptı. 23 yaşındaki orta saha Süper Lig'deki ilk ve tek golünü Galatasaray'a attı.